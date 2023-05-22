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Зампред ЦБ объяснил, с чем связан большой объем наличности в России

22 мая 2023, 15:46

По данным ЦБ на 1 мая, объем наличных денег в обращении вырос до рекордных 17,155 трлн рублей

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Банк России уже несколько месяцев наблюдает повышенный спрос на наличность, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Выступая на общественных консультациях по «Обзору денежно-кредитной политики» регулятора, он объяснил, что такой спрос создают экономики новых регионов, где перестала использоваться наличная гривна, а безналичные расчеты «по понятным причинам» не распространены. 

«Насчет динамики спроса на наличные: действительно, не только в апреле, но даже с начала года и в четвертом квартале прошлого года мы наблюдаем несколько более повышенный спрос на наличность, чем это предполагается нормальной сезонностью для этих периодов времени», — цитирует «Прайм» Заботкина.

По его словам, наблюдающееся сейчас отклонение «совсем не такое значительное», как было в марте и сентябре прошлого года, кроме того, оно не создает проблем для проведения денежно-кредитной политики.

Зампред ЦБ уточнил, что с 1 января текущего года в новых регионах РФ прекратила хождение наличная гривна. Так как там, «по понятным причинам» заметно меньше распространены безналичные операции, то практически все расчеты переведены на наличные рубли, отметил он.
 