Акции дня: отказ «Газпрома» от дивидендов разочаровал трейдеров

В лидерах падения по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 23 мая, оказались акции компании «Газпром». Котировки за торги упали на -2,86% до 167,54 руб. за акцию.

Рынок был разочарован решением совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. «Большинство аналитиков ожидало, что дивиденды будут, только расходилось в их оценке. Однако, хотя годовая выручка компании выросла на 14,4% до 11,673 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 41,4% до 1,226 трлн руб. и в итоге оказалась в разы ниже дивидендной базы. Акции «Газпрома» к концу основной сессии упали на 2,81%», - прокомментировал аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Несмотря на то, что совет директоров «Газпром нефти» напротив рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год, акции подразделения все равно дешевели. (-4,23% до 517,45 руб. за штуку).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,32% до 2641,66 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,21% до 1038 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:28 мск составила 77,39 долларов за баррель (+1,91%). Российская валюта укреплялась – 80,14 руб. за доллар.