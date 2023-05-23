«Газпром» вновь решил не разбрасываться деньгами

В последние дни аналитики соревновались в прогнозах относительно размера дивидендов «Газпрома». Щедрых выплат никто не ждал, поскольку компания выплатила государству в третьем квартале 1,25 трлн руб. «лишних» налогов, а цены на газ не располагали к росту доходов. Поэтому с точки зрения бизнеса компании невыплата дивидендов рассматривалась как логичное решение.

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Однако на рынке все же превалировало мнение, что в условиях дефицита федерального бюджета государство захочет его пополнить за счет дивидендов «Газпрома». В результате консенсус-прогноз был сформирован на отметке 7,6 руб. на акцию.

Но совет директоров газовой монополии пошел на совсем непопулярное для инвесторов решение, вообще отказавшись объявлять и, соответственно, выплачивать финальные дивиденды. С другой стороны, это можно трактовать и так, что в моменте у Минфина РФ нет особых опасений относительно бюджета и он не намерен пополнять его любыми способами в ущерб бизнесу госкомпаний. Тем более, что государство располагает инструментами, позволяющими ему при необходимости обеспечить свои финансовые потребности и без выплаты дивидендов.

Таким образом, годовые дивиденды «Газпрома» остались на уровне промежуточных, выплаченных по итогам первого полугодия. Тогда компания заплатила рекордные 51 руб. на акцию, что кратно превысило предыдущий рекорд — 18 руб., выплаченные за весь 2018 г.

После объявления решения об отказе от дивидендов акции «Газпрома» упали примерно на 4%, то есть на величину ожидаемой дивидендной доходности. Вообще же бумагу продают шестой день подряд.

«Газпром» также опубликовал сегодня аудированную отчетность за прошлый год, согласно которой чистая прибыль сократилась на 39% до 1,3 трлн руб., при росте выручки от продаж на 14%, до 11,7 трлн руб.

По словам зампреда правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова, EBITDA компании за 2022 год составила 3,6 трлн руб., что сопоставимо с рекордным результатом 2021 года и существенно превышает показатели за предыдущие годы.

Относительно дальнейших действий инвесторов с акциями «Газпрома» у аналитиков нет единого мнения. Краткосрочно бумага может потерять еще примерно 10 рублей — сильная техническая поддержка расположена в районе 158–159 руб. Некоторые аналитики ранее прогнозировали, что объявление дивидендов может вызвать 2–5-процентный задерг котировок, который рекомендовали использовать для сокращения доли акций «Газпрома» в инвестиционных портфелях. Свою позицию они аргументировали тем, что цены на газ сейчас находятся на уровне лишь чуть выше $300 долларов за тысячу кубометров. Такая ситуация могла бы быть относительно комфортной для «Газпрома», если бы у него сохранился объем поставок на маржинальный европейский рынок на уровне 2021 года.

«Мы можем предположить, что во II полугодии 2022 г. ситуация на европейском рынке, по всей видимости, ухудшалась быстрее, чем мы думали», — пишут в своем комментарии аналитики БКС.

С такой оценкой, впрочем, не согласен Садыгов, заявивший, что уверенные, как он выразился, результаты 2022 года подтвердили устойчивость всех видов деятельности Группы «Газпром».

Аналитики БКС предупреждают однако, что в ближайшее время многие инвестдома могут пересмотреть свои оценки стоимости акций «Газпрома» в сторону понижения. Однозначно продавать их рекомендуют, например, аналитики инвестбанка «Синара».

«На среднесрочную перспективу мы придерживаемся осторожного взгляда на “Газпром”, учитывая обвал экспорта газа в европейские страны дальнего зарубежья (51 млрд куб. м в 2023 г., что на 70% меньше, чем в 2021 г.) и прогнозируя на 2023 г. отрицательный свободный денежный поток», — пишут они в своем обзоре.

На самом деле более осторожен инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. От отмечает, что бизнес «Газпрома» по-прежнему остается устойчивым, поэтому долгосрочным инвесторам стоит бумагу держать.

«Если вы ищите краткосрочную историю в акциях Газпрома — лучше воздержаться от покупки», — добавляет он.

Скорее всего, сильной просадки «Газпрому» удастся избежать, но и выглядеть в этом году он будет хуже рынка.

Очень большие объемы акций газовой монополии находятся в паевых инвестиционных и пенсионных фондах, которые мало того, что не любят продавать акции, но даже при желании не смогут распродать весь «Газпром» из-за низкой ликвидности российского рынка — на большие объемы бумаг просто не найдется покупателя.

Акции монополиста на десятки и даже сотни миллионов рублей держат и некоторые состоятельные частные инвесторы, некоторые из которых покупали их еще в 2006–2007 гг. по ценам 300 руб. и выше. Эти категории инвесторов будут стараться осторожно покупать акции на просадках, стремясь «усредниться». Но этот процесс будет наталкиваться на противодействие — в периоды роста бумагу будут продавать более спекулятивно настроенные частные инвесторы, не желающие «морозить» деньги в краткосрочно неинтересном активе.