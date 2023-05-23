Госдолг США: упорство сторон ведет к тупику, который кончится потрясениями

Пятничный демарш республиканцев, оборвавших переговоры о подъеме потолка госдолга, моментально привел к взлету цен на страховки от дефолта США (кредитных дефолтных свопов, CDS). Они переписали исторические максимумы, установленные в начале мая, когда министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что у Казначейства менее через месяц (1 июня) иссякнут средства.

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Так, US CDS на один год подскочили в пятницу до 156,74 б.п. Это более чем втрое превышает пик 2011 года, когда соглашение о потолке госдолга было достигнуто в последний момент, а S&P лишило США высшего кредитного рейтинга. Сейчас они стоят дороже, чем CDS Греции, Мексики или Бразилии – стран с рейтингами куда ниже американского и богатым опытом дефолтов.

И хотя в итоге республиканцы согласились вернуться за стол переговоров, это не слишком успокоило рынок, которому вновь напомнили, что все висит на волоске. Тем более что Джанет Йеллен подтвердила в воскресенье, что 1 июня – предельный срок, чтобы поднять потолок или столкнуться с первым в истории дефолтом по госдолгу.

«Мы ожидаем, что не сможем оплатить все наши счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня», - заявила она на NBC.

Парламентарии уже собирались было отправляться на каникулы в связи с Днем поминовения, но теперь и они напряженно ждали встречи спикера палаты представителей Кевина Маккарти и президента Джо Байдена. Она должна была начаться через полтора часа после закрытия понедельничных торгов в США – и рынки, судя по динамике котировок, довольно по-разному оценивали ее перспективы.

Золото и серебро, взлетавшие в пятницу, пошли вниз. Американские фондовые индексы торговались разнонаправлено: Dow закрыл день в «красной зоне» (-0,42%), S&P 500 – ростом на 0,02%. И все же держались они неплохо, а технологические компании, так и вовсе дорожали.

Дефолт, если он произойдет, станет катастрофой для экономики и финансовых рынков. По оценке UBC, задержка первоочередных платежей Казначейства на неделю приведет к падению S&P 500 на 20% – ниже минимумов осени. Так почему же он топчется на месте около девятимесячного максимума?

Bloomberg приводил вчера мнение аналитика Citigroup Натана Шитса, считающего, что некоторое представление об этом дает теория игр. Многие считают, что две партии готовы будут торговаться до тех пор, пока паника и грандиозный обвал рынков не заставят их взяться за ум. И инвесторы сейчас, конечно, могли бы сбросить рискованные активы, заставив тем самым переговорщиков пойти на сделку — да только вот потом им тут же придется пожалеть, что они их продали.

Однако пока упорство всех сторон ведет к тупику, который в конечном итоге ведет к потрясениям. Но рынок акций не верит в это.

«Причина, по которой рынок устоял, заключается в том, что большинство людей на Уолл-стрит не верят, что Конгресс настолько глуп», – говорил Bloomberg стратег CFRA Сэм Стовалл. – <…> В конце концов, они придут к соглашению, и я считаю, что именно поэтому рынок остается достаточно устойчивым – только “медведи” из “медведей” и самые циничные циники считают, что экстремисты в округе Колумбия хотят, чтобы мы объявили дефолт.»

Но вот рынок казначейских векселей, традиционно считающийся самым умным, с этим уже не согласен. Ставки по бумагам с погашением 6 июня подскочили более чем на 40 б. п. за день – до 5,82%, а 1 июня – на 30 б.п., до 5,72%. Это явно свидетельствует о том, что инвесторы избегают инструментов, которым грозит дефолт в числе первых.