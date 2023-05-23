И планы укрепить цементом

Качели производителей стройматериалов вновь пошли вниз. По данным некоммерческой организации «Союзцемент» производство и потребление цемента в России в I квартале 2023 года упало на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 10,2 млн тонн. Аналогичные цифры демонстрирует и аналитическая панель агентства СМ PRO, постоянно мониторящего ситуацию в сфере производства стройматериалов. Судя по данным, которые приводит компания, не лучшие времена переживает и сфера ЖБИ, да и другие направления.

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Как поясняют эксперты, в первую очередь, неприглядная ситуация объясняется тем, что стройка застыла — та самая «новостройка века», нацеленная на то, чтобы каждый россиянин был обеспечен комфортным количеством заветных «квадратов». Собственно, их, то есть «квадратов» уже с избытком — только вот не бегут за ними граждане и в очереди не строятся.

«Признаки стагнации есть с точки зрения спроса на строящееся жилье, а также по динамике цен на новостройки. К примеру, в Новой Москве, которая является одним из самых активных локальных рынков жилья в стране, в марте относительно февраля спрос вырос на 70%, а в апреле относительно марта вновь сократился на 10%. Нормальная же динамика для рынка новостроек весной — это устойчивый и планомерный рост числа сделок от марта к маю. Относительно апреля 2022 года в прошедшем месяце спрос оказался ненамного выше, и это при том, что апрель 2022 года отличался одними из самых слабых показателей в прошлом году. Цены при этом продолжают корректироваться — с начала года местные новостройки подешевели с 227 тыс. до 223 тыс. рублей, что, впрочем, создает предпосылки для увеличения спроса», — комментирует ситуацию основатель и владелец Группы Родина Владимир Щекин.

«Потому что рынок новостроек перегрет: квартиры на первичном рынке подорожали в разных сегментах в 1,5 — 2 раза за последние два года на фоне искусственного снижения ипотечных ставок. Но платежеспособность населения не росла. Сегодняшние доходы людей не позволяют им купить квартиру по той перегретой цене, что заявляют застройщики, спрос тает», — объясняет, что же происходит на рынке новостроек руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Владимир Щекин обращает внимание на то, что в текущих условиях вырос объем нераспроданного жилья. Такая ситуация характерна для всей страны, потому что сократился спрос. «Это повлияет на решение о реализации новых проектов девелоперами, а значит, может привести и к снижению спроса на стройматериалы в перспективе ближайших одного-двух лет», — резюмирует эксперт.

Отечественное — в приоритете

«Падение же спроса на жилье в скором будущем может повлечь и сокращение объемов строительства. Как следствие, негативные тенденции наблюдаются уже и в смежных со стройкой отраслях. Прежде всего, сокращается, производство стройматериалов», — продолжает мысль аналитик ИКСИ Наталья Чуркина.

При этом объемы потребления того же цемента и так невысоки. Если рассматривать подушевой показатель, но, например, в Китае в 2021 году расходовали 1,6 тонны на человека, в Казахстане — 620 кг, а в России только 420 кг. И это при том, что после «ковидных» мер поддержки строительного сектора по стране шел настоящий новостроечный бум.

При этом в столь скромных объемах находится место еще и для импорта. Причем немалое! По данным Союзцемента за первый квартал этого года рост ввоза в Россию импортного цемента на 50% обогнал прошлогодний показатель, достигнув 5% от внутреннего потребления или 550 тысяч тонн. Причем ¾ поставок обеспечивают соседи-белорусы. Остальное «докидывают» Иран, Казахстан и Турция.

«Правительство годом ранее приняло неоднозначное решение. На фоне западных санкций были упрощены правила импорта из дружественных стран. Коснулось это в том числе товаров, которые в достаточном количестве выпускаются внутри России, например, цемента. В результате поставок из Беларуси и Ирана под угрозой закрытия оказались отечественные заводы. Рассчитываю, что правительство найдет сбалансированное решение, которое позволит наращивать товарооборот с партнерами, вместе с тем не ущемляя собственную промышленность», — говорит коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Впрочем, в данном случае надежда, кстати, есть. В первых числах мая Совет Федерации предложил закрепить приоритет российской промышленной продукции в составе работ и услуг, а также при реализации инвестпроектов. Как отмечают эксперты, эта инициатива — тот шаг, который нужно было сделать очень давно. Ведь долгое время инвесторов и не спрашивал никто — «откуда дровишки» для стройки, а они тем временем делали кассу производителям из третьих стран, стимулируя их, а не наши производства.

«Приоритет российской продукции станет существенным фактором в росте спроса на отечественные стройматериалы в большей степени при проведении государственных и корпоративных закупок., особенно в том сегменте, где высока доля импорта — краски, отделочные материалы», — считает доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин.

Однако в стремлении поддержать отечественного производителя нельзя поступаться качеством, подчеркивает Дмитрий Голев.

«Несомненно, нужно поддерживать отечественных производителей. Однако не в ущерб качеству строящегося жилья. В частности, в нашей стране пока не выпускаются комфортабельные и вместительные пассажирские лифты, уровень отделочных материалов также часто уступает зарубежным аналогам. Поэтому сначала нужно приложить усилия по созданию новых производств, которые должны доказать соответствие требованиям клиента и эффективность, и лишь затем можно прибегать к протекционистским мерам», — рассуждает эксперт.

Горизонт планирования

По мнению Владимира Щекина, во избежание «перекосов» в строительном секторе необходим мониторинг цен и ценообразования в производстве стройматериалов, а также сырья для них. Эксперт отмечает, что иногда «эффект домино» повышения цен начинается именно от действий сырьевиков, которые компенсируют потери на внешних рынках за счет повышения цен на внутреннем.

Однако не стоит забывать, что «первая костяшка» падает все-таки не на заводах по производству цемента, в песчаных карьерах или на предприятиях ЖБИ. Цепочка начинается, в первую очередь, на рынке энергоносителей. Ведь для производства любого материала нужно электричество, для транспортировки — топливо. Только с декабря 2022 года газ в России подорожал на 8,5%, электроэнергия — на 9% и еще на 6,3% с 1 мая 2023 г., железнодорожные тарифы по сравнению с 2021 годом взлетели на 21,4%. И на рост цен по этим позициям компании не могут закрывать глаза.

При этом Владимир Щекин указывает на еще один важный фактор: проблема состоит в самом производстве стройматериалов, для которого нужна импортная техника, сырье, оснастка, химикаты. «Можно сказать, что уровень импортозамещения в строительстве не соответствует уровню импортозамещения в промышленности стройматериалов. Поэтому нет проблемы в том, чтобы закупать для новых строек отечественные металлы, цемент, бетон, отделку», — говорит эксперт.

«Нужны масштабные инвестиции в модернизацию промышленности, причем на основе технологий, доступных в дружественных странах, прежде всего в КНР», — резюмирует основатель и владелец Группы Родина.

Но инвестиции не любят неопределенности. Тем более в таких отраслях как, например, цементное производство — крупнотоннажная, энерго— и капиталоемкая и при этом технологически сложная отрасль. То есть, модернизация предприятий требует серьезных вложений, которые возможны только в том случае, если инвесторы будут видеть горизонт дальше, чем на год. «Качели», наблюдающиеся сегодня, естественно, нужного обзора не дают.

«Со стороны властей поддержку могут оказать среднесрочные и долгосрочные государственные закупки — на срок хотя бы от 1 года до 3 лет. Расширение программ долгосрочного льготного финансирования промышленности из средств бюджетов, фондов поддержки промышленности. Возможно развитие программ льготной промышленной ипотеки, субсидирование строительства промышленных, инфраструктурных объектов, что может поддержать производителей цемента, железобетонных изделий, металлоконструкций и т.д.», — рассуждает Сергей Зайнуллин.

Процесс наращивания объемов производства в цементной промышленности носит исключительно «плавный» характер — для своевременной подготовки оборудования к работе необходимо понимать динамику потребности рынка в цементе на ближайшие 3, 5 и 7 лет. Для строительства новых мощностей также требуется значительное время — 2-3 года для увеличения помольных мощностей, от 4 лет — для возведения новых предприятий полного цикла. С учетом этих обстоятельств для цементников имеет определяющее значение прогноз объемов потребления цемента с разбивкой по федеральным округам Российской Федерации на период 2022 — 2030 гг., отмечают в «Союзцементе».

При этом, по мнению доцента кафедры Национальной экономики РУДН, госзаказ должен сыграть если не ключевую, то одну из ведущих ролей и в строительном секторе.

«Поддержку спроса на строительные материалы могут обеспечить строительство по государственному заказу на восстановление новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, строительство объектов инфраструктуры, восстановление и строительство предприятий, школ, детсадов, больниц, жилья», — считает Зайнуллин.

По сути, данный рецепт состоит из ключевых постулатов госполитики текущей трехлетки: повышение благосостояния граждан, понятные правила игры для бизнеса, акцент на инфраструктуре. Однако «мысля о высоком» власти нередко упускают из вида интересы некоторых участников процесса. Хотя реализация подобных планов, безусловно, требует того, чтобы сделанное скрепили цементом. И лучше, если отечественным.