Россия и Китай: сугубо по-деловому

На российско-китайском бизнес-форуме, который открылся 23 мая в Шанхае, прозвучали предложения упростить юридические процедуры предпринимателям для создания производств на территориях друг друга, взаимно открыть дороги для грузового автотранспорта, укрепить гарантии для инвесторов. На форуме выступил председатель правительства Михаил Мишустин, который также посетил Новый банк развития БРИКС и НИИ нефтехимии корпорации Sinopec.

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Поездка Михаила Мишустина в Шанхай не предполагала официальных переговоров. Но это его первый визит в Поднебесную в качестве председателя правительства России, поэтому к председателю кабмина было приковано высокое внимание.

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«Любой такой визит имеет важное значение для двусторонних отношений, потому что он свидетельствует о желании наших стран общаться», — сказал «Эксперту» китаевед, академик РАН Василий Михеев.

По мнению востоковеда, особый смысл и символическое значение поездке Мишустина в Шанхай и самому российско-китайскому форуму придает то, что Китай более трех лет переживал очень жесткие антиковидные ограничения и не проводил статусных международных мероприятий. Слет предпринимателей России и Китая в Шанхае стал первым после паузы большим событием на территории Поднебесной.

Обмен публичными сигналами

Еще перед тем, как выступить на форуме в качестве спикера, Михаил Мишустин дал ряд интервью, в которых отметил, что производственная кооперация России и Китая, развиваясь, позволит создавать конкурентоспособные по качеству и доступные по цене товары, а кроме того, приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются расширение авиасообщения и активное использование потенциала Северного морского пути.

В своем докладе на форуме Михаил Мишустин рассказал, что несмотря на санкционное давление, которому наша страна подвергается с 2022 года, «по целому ряду экономических параметров Россия не только не просела, но и ощутимо выросла». В частности, в прошлом году аграрии собрали рекордный за всю историю урожай зерновых.

«Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу, — рассказал премьер. — Инфляция к началу мая замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это лучший показатель среди всех стран Европы».

Таким образом, с экономической точки зрения Россия является устойчивым и надежным партнером. На ее долю приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая, превышающего 6 трлн долларов и формирующегося в ходе торговли с львиной долей стран мира.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Китай уже в 2023 году доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов. Он обратил внимание, что по итогам первого квартала товарооброт уже превысил 52 миллиарда, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам российского премьера, открытость Китая после ковида и стремление России переориентировать экономику с Запада на Восток создают все возможности для расширения присутствия китайских компаний в России и для запуска российских производств на территории КНР, в том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах.

Активны на форуме были и другие участники российской делегации. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин от лица предпринимателей предложил обсудить отмену ограничений на перемещение российских автоперевозчиков по территории Китая, впрочем, на основе взаимной открытости с российской стороны.

«И в продолжение логистической темы мы, как регион, предлагаем китайским партнерам рассмотреть проект создания крупной портовой инфраструктуры на реке Волге», — сказал Никитин. По его словам, к 2025 году закончится реконструкция городецкого гидроузла, и пропускная способность Волги вырастет в пять-шесть раз, а к 2030 году — в 10 раз.

Прямых переговоров между главами правительств двух стран, как уже было отмечено, первый день визита не предусматривал, и свои предложения друг другу они высказали публично, что для наблюдателей, конечно, даже лучше.

Глава правительства РФ сделал упомянутые публичные заявления. А премьер Госсовета КНР Ли Цян обратился с посланием к участникам форума .

В нем он выделил три наиболее важных с его точки зрения направления сотрудничества между странами. Первое — это наращивание торговли по качеству и по объему. Вторым пунктом глава правительства Китая назвал расширение инвестиционного сотрудничества. Он отметил, что ведутся переговоры по актуализации межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

«Важно дать бизнесу современную и совершенную юридическую гарантию, упростить процедуры инвестирования, стимулировать инвестиционное сотрудничество в энергетике, химической промышленности, машиностроении», — перечислил приоритетные для своей страны российские отрасли премьер Госсовета КНР.

Еще одним направлением он назвал трансграничную инфраструктуру. «За последние годы определенный прогресс был достигнут, но при этом существуют некоторые нерешенные вопросы. Мы рассчитываем на совместные действия в духе взаимной выгоды по раскрытию потенциала трансграничных перевозок, оснащению погранпереходов, повышению пропускной способности и эффективности таможенных досмотров, что может создать более комфортные условия для передвижения людей и перевозки грузов», — заявил глава правительства Китая.

Что из желаемого получится осуществить

«Как пожелания увеличивать взаимные инвестиции будут реализованы на практике — сложный вопрос, потому что главные участники этого процесса — не правительства стран, а компании. В условиях угрозы так называемых вторичных санкций поведение предпринимателей может не всегда совпадать с главной линией, которую наметили премьеры», — высказал свою оценку ситуации «Эксперту» Василий Михеев.

До последнего времени отношение к высокотехнологичной китайской продукции в России было скорее ироничным, поэтому мы занимались локализацией в нашей стране производств западного автопрома и южно-корейской оргтехники. Сейчас и китайская продукция стала очевидно лучше, и прежние партнеры из России ушли. Но и китайское направление не избежало проблем.

«Очень крупные китайские предприятия имеют рынки сбыта в США и Евросоюзе, — говорит востоковед. — При попытке развивать свой бизнес в России они могут потерять эти рынки. А сбыт в нашей стране не компенсирует потерь, потому что у нас и население меньше, чем в США и ЕС, и уровень благосостояния ниже. Следовательно, эти компании будут предельно осторожны в общении с Россией».

Поэтому, по мнению специалиста, в Россию могут попроситься новые или средние китайские компании, но нет уверенности, что качество их продукции будет сопоставимо с известными брендами Поднебесной.

Что же качается локализации российского производства в Китае, то нет уверенности, что мы можем предложить для Поднебесной такую продукцию, которая заинтересует китайцев. Их пока больше привлекает наше сырье и военная техника.

Миссия банка БРИКС

В Шанхае Михаил Мишустин посетил НИИ нефтехимии китайской национальной корпорации Sinopec, которая реализует в России ряд совместных проектов по производству полимеров и катализаторов, а также офис Нового банка развития, учрежденного странами БРИКС.

Недавно новым председателем банка стала бывший президент Бразилии Дилма Руссефф. При встрече Михаил Мишустин поздравил ее с назначением.

«Вы возглавили банк в сложное время, в период трансформации мировой торгово-экономической и финансовой системы, — сказал российский премьер. — И одну из главных целей банка мы видим в том, чтобы защитить торгово-экономические связи стран БРИКС от влияния нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада. Убеждены, что получится успешно противостоять современным вызовам», — выразил он уверенность.

Мишустин передал госпоже Руссефф искреннее пожелание от Владимира Путина успешно укреплять международный авторитет банка и расширять его операционную деятельность, в том числе в России.

Со своей стороны Дилма Руссефф напомнила, что Россия стояла у истоков банка БРИКС, и заверила, что банк «настроен на выполнение своих обязательств перед всеми членами-основателями и придерживается очень четкой позиции в отношении санкций».

Предполагается, что банк будет способствовать переходу на торговлю между странами БРИКС в национальных валютах, однако и в этом вопросе все не просто.

«Если российский предприниматель продал свою продукцию в Китае за юани, то ему удобно купить на эти деньги товары в том же Китае. Но когда он захочет сделать покупку в Южной Корее — ему все равно понадобятся доллары, — объясняет Василий Михеев. — С Индией еще сложнее. Можно продать им товар за рупии, но их потом потратить будет не на что. К тому же рупия очень непредсказуема. А с Бразилией и Южной Африкой наша торговля пока не развита».

Поэтому идея расчетов в национальных валютах сама по себе очень хороша, но ее реализация потребует времени и серьезной проработки, считает востоковед. К тому же у Индии и Китая очень сложные военно-политические отношения в Южной Азии.