ЦБ может снизить цель по инфляции и ставку

ЦБ вынес на общественные консультации свой Обзор денежно-кредитной политики. Обсуждения с экспертами и бизнесом пройдут во всех федеральных округах, а собранные в результате этой работы мнения и данные будут учтены в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-26 годов.

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В рамках обсуждения 22 мая прошел первый видеомост из столичного офиса ЦБ на Неглинной с регионами России. Его модератором выступил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, который сообщил, что инфляция замедлилась до 2,8% при годовом прогнозе в 4%. При этом специалист признал, что продуктовая инфляция выше, чем общий по экономике показатель.

Споры о том, полезно ли для экономики снижение инфляции, идут уже не первое десятилетие. Почему именно низкая инфляция выбрана в качестве главной цели ЦБ, участникам обсуждения объяснил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

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«Выбирая стратегию несколько лет назад, мы учитывали избыточные инфляционные ожидания в бизнесе и обществе, недостаточно развитые рыночные механизмы и ситуацию в странах, которые являются торговыми партнерами России. Нужно понимать, что если у нас цель по инфляции выше (в процентах), чем у торговых партеров, то это приводит к ослаблению курса рубля в долгосрочном периоде, и российский предприниматель попадает в проигрышную ситуацию по сравнению с зарубежными партнерами. Поэтому очень важно, чтобы наша целевая инфляция была сопоставима с партнерской, — объясняет Тремасов. – Кроме того, Конституцией за ЦБ закреплена обязанность – обеспечение устойчивости национальной валюты. А это в первую очередь – ценовая стабильность».

По словам специалиста, анализ ЦБ подтвердил, что выбор такой цели, как инфляция в 4% годовых (а она была обозначена в 2015 году), себя оправдал, и теперь появился потенциал для снижения целевого уровня инфляции в будущем. Это связано с ростом доверия к кредитно-денежной политике ЦБ в последние годы, снижением инфляционных ожиданий, которые сейчас «заякорены», то есть краткосрочные всплески цен не ведут к панической реакции у бизнеса и населения.

При этом банкир полагает, что доверие среди населения было бы выше, если бы в сообщениях об инфляции размер подорожания продуктов и товаров широкого потребления указывался отдельно. А то люди слушают озвученные цифры, смотрят на цены в магазине, и у них не сходится. Это вызывает подозрения и усиливает инфляционные ожидания. Но такие цифры обществу дает не ЦБ, а Росстат.

«Кроме того, многими аналитиками ожидается не рост, а снижение цен на отдельных товарных рынках в связи с появлением у населения привычки более рационального и экономного потребления. Люди стали покупать меньше, — утверждает Тремасов. – Поэтому целевая инфляция ниже 4 процентов не исключена».

Цели у нас хорошие, но ставку нужно снижать

После такого превью слово предоставили предпринимателям, и в вопросе о том, нужна ли им инфляция ниже 4%, мнения разделились. К примеру, по мнению курского предпринимателя, гендиректора агропромышленного «Альянса Юг» Андрея Семеноженко, инфляция нужна в диапазоне от 4 до 8%, потому что, по его словам, «ниже 4 процентов – это застой, а выше 8% - хаос». А с точки зрения уполномоченного по защите прав предпринимателя по Москве Александра Любосердова, 4% — это потолок, выше которого она не должна подниматься никогда.

Очевидно, что инфляционный интерес предпринимателя зависит как от региона, так и от сферы деятельности, и ЦБ будет трудно, если возможно, учесть интересы сразу всех.

Зато в одном все предприниматели едины независимо от региона: ключевую ставку нужно понижать, чтобы кредиты для развития производства стали доступнее. Особенно в этом нуждаются приграничные с Украиной регионы.

«В Белгородской области практически недоступно страхование для бизнеса - страховщики боятся убытков, связанных с обстрелами и терактами, не хватает рабочих рук, потому что одни уехали, боясь войны, другие пошли добровольцами на фронт», - говорит кандидат наук, активист союза предпринимателей Белгородской области и «Деловой России» предприниматель Сергей Лисов.

«В связи с невыносимыми условиями ведения бизнеса в приграничных регионах размер кредитных ставок должен быть не более 6%. А ключевую ставку вполне можно понизить до 4%», — резюмирует специалист.

С ним солидарен и предприниматель Владимир Чашников из Брянской области: «Бизнес в приграничных регионах имеет шанс на выживание только при ключевой ставке 4%», — считает он.

О снижении ключевой ставки до 4% попросили и представители вполне благополучных торговых сетей.

О том, может ли ЦБ удовлетворить такие просьбы предпринимателей, или — ввести специальную, «персональную» ключевую ставку для отдельных регионов, «Эксперт» спросил у заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина.

«Ключевая ставка не может быть равна или ниже инфляции. В таком случае у граждан пропадет мотивация делать вклады и банкам станет нечем кредитовать бизнес. Невозможно установить и специальную ключевую ставку для отдельной территории, потому что деньги перемещаются свободно, и в таком случае люди станут класть деньги на депозит в регионе, где ключевая ставка 7,5 процента, а кредитоваться в регионе, где она 4%. Такая система долго не проработает», — ответил «Эксперту» зампред ЦБ.

По его словам, обеспечить льготные условия кредитования для отдельных отраслей и регионов может бюджетная политика государства, но это уже вопрос не к ЦБ. «Решения о субсидиях при формировании бюджета уполномочены принимать органы исполнительной власти и Госдума», — резюмировал Алексей Заботкин.

Тем не менее, в ЦБ не исключают, что с учетом отставания инфляции от целевого показателя, ключевая ставка может быть снижена по итогам уже ближайшего заседания совета директоров Банка России 9 июня.

Между тем, представитель банковского сектора, директор ПСБ во Владимирской области Виктор Демидов на обсуждении отметил, что прямой связи между ключевой ставкой и стоимостью кредита нет.

«Когда при ключевой ставке в 7,5% цена кредита доходит до 17% — это говорит о том, что банки слишком завышают свои риски. Если они склонны так поступать, то будут это делать при любой процентной ставке ЦБ», — сказал банкир.