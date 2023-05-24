Акции дня: бумаги TCS Group отреагировали ростом на отчет

Акции TCS Group («Тинькофф групп») закончили сессию на Мосбирже в среду, 24 мая ростом котировок. К концу дня бумаги подорожали на +2,66% до 3245 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции после публикации отчета компании, из которого следует, что в январе-марте 2023 года чистая прибыль по МСФО составила 16,23 млрд рублей. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 11,5 раз. Прибыль до налогообложения достигла 20,946 млрд рублей против 1,986 млрд рублей годом ранее.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,51% до 2654,99 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,57% до 1043,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:15 мск составила 77,86 долларов за баррель (+0,46%). Российская валюта слабела – 80,14 руб. за доллар.