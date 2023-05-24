S&P 500 пошел ко дну

Переговоры демократов и республиканцев о подъеме потолка госдолга все сильнее давят на рынок. Вчера третий день подряд индекс Dow падал, а доходность казначейских векселей с погашением в начале июня – взлетала. Но еще накануне S&P 500 и Nasdaq показывали скромный рост. Теперь ушли вниз и они.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал во вторник на 0,7%, S&P 500 – на 1,1%, а Nasdaq Composite – на 1,3%. И если в ближайшее время на биржи не поступят успокаивающие новости из Вашингтона, это вполне может оказаться стартом большого обвала.

Именно его за две недели до даты, которую рынок будет готов считать потенциальным днем дефолта, еще в начале мая предсказывал Bank of America. Он, правда, ориентировался на 1 июня, названное министром финансов Джанет Йеллен днем, когда у казначейства иссякнут средства.

Статья по теме: S&P 500: между потолком и новым дном

Но рынок не обязан ей верить. Тем более что вчера республиканцы в палате представителей уже обвинили ее в попытке оказать влияние на переговоры. Некоторых это привело к выводу, что дело затянется. Но если министр финансов не лгала и денег не будет, то в начале июня можно ждать первого технического дефолта.

И казначейские векселя с погашением через две недели – 6 июня – вчера вновь рухнули. Их доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) превысила во вторник 6% годовых. Еще в понедельник, взлетев на 40 б.п. за день, она составляла около 5,8%. Но и это было лишь последними шагами большого пути: сейчас доходность аналогичных бумаг с погашением 30 мая – всего около 2%.

Среди аналитиков и политиков считается хорошим тоном публично отрицать возможность дефолта США. Но не зря Йеллен регулярно общается с банкирами: ранее в таких ситуациях ФРС и Казначейство всегда заранее готовили планы на такой невозможный случай.

Эти перспективы финансистам не нравятся. И переговорщик от республиканцев Патрик МакГенри уже жаловался, что его телефон переполнен гневными сообщениями с Уолл-стрит.

По оценкам Deutsche Bank, вероятность того, что законодатели и президент договорятся до того, как 1 июня у казначейства закончатся наличные, – 45%. Примерно столько же они дают на краткосрочный вариант решения – временное соглашение до конца финансового года (30 сентября) или около того.

Они видят лишь 8% шансов на использование президентом Джо Байденом 14-й поправки к конституции США, говорящей, что госдолг не должен подвергаться сомнению. Его и самого не устраивает этот вариант с юридической точки зрения, а Джанет Йеллен и вовсе считает, что тот ведет к конституционному кризису.

И лишь 2% вероятности Deutsche Bank отводит на дефолт. Но как вообще всерьез можно оценивать шансы на то, чего еще никогда не случалось? Это ведь типичный «черный лебедь» Талеба – эпохальное событие, которого всерьез не ждут, но если оно случится, всем будет казаться, что оно естественно вытекало из предшествующих событий.

Впрочем, не все считают, что шансы на дефолт столь малы. Так, главный экономист Moody's Analytics Марк Занди прогнозировал 10%. Но важнее мнение публики. А в США из зарегистрированных избирателей, согласно опросу Morning Consult, уже 17% верят в дефолт. И с каждым днем переговоров это число растет.

Уже в четверг члены палаты представителей намерены отправиться на долгие выходные в связи с Днем поминовения (он будет в понедельник). Если их и сенаторов не вызовут с каникул или ранее не случится переговорное чудо, то на все про все будет два дня.

В схожей ситуации в 2011 году S&P 500 рухнул на 17% за две недели. Но тогда все удалось решить в последний момент. И сейчас, в случае если политики вдруг не успеют, снижение уж точно будет не меньше.

Пока же и на одних нервах акции вполне могут продолжать снижение, тем более что поднятие потолка им поможет ненадолго. Минфин США уже готовится в этом случае откачать с рынка огромные объемы ликвидности, разместив за считанные недели векселя на $700 млрд.

