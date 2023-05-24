Британские рынки потрясены отчетом по инфляции

Британцы любят пари и заключают их при любом удобном и неудобном случае и по любому поводу, включая политику, экономику и, естественно, все остальные сферы человеческой жизни. В области экономики и финансов в последнее время очень популярны пари на то, когда центробанк той или иной страны ослабит монетарную политику и перестанет повышать учетную ставки, чем главные банки занимались большую часть прошлого года в борьбе с инфляцией. Пари на понижение учетной ставки продолжают делать везде, кроме… Великобритании. На Британских островах они потеряли актуальность и всякий, так сказать, спортивный интерес из-за упрямой инфляции, которая и не думает снижаться. Несмотря на то, что в апреле рост цен несколько замедлился, инфляция все равно играючи превысила прогнозы всех экономистов. Естественно, в такой обстановке ни о каком снижении учетной ставки главным банком королевства – Bank of England (BoE) не может быть и речи. Результатом апрельского «упрямства» инфляции стал и скачок ставок по гособлигациям, взлетевших до высот, которые в последний раз видели во время шокового «прощания» Лиз Трасс с должностью премьера в октябре 2022 года.

Данные по инфляции еще больше усилили давление на BoE, которому в последнее время и без того приходится очень нелегко, считает Джереми Бэтстоун-Карр из Raymond James Investment Services.