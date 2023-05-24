Британские рынки потрясены отчетом по инфляции

Британцы любят пари и заключают их при любом удобном и неудобном случае и по любому поводу, включая политику, экономику и, естественно, все остальные сферы человеческой жизни. В области экономики и финансов в последнее время очень популярны пари на то, когда центробанк той или иной страны ослабит монетарную политику и перестанет повышать учетную ставки, чем главные банки занимались большую часть прошлого года в борьбе с инфляцией. Пари на понижение учетной ставки продолжают делать везде, кроме… Великобритании. На Британских островах они потеряли актуальность и всякий, так сказать, спортивный интерес из-за упрямой инфляции, которая и не думает снижаться. Несмотря на то, что в апреле рост цен несколько замедлился, инфляция все равно играючи превысила прогнозы всех экономистов. Естественно, в такой обстановке ни о каком снижении учетной ставки главным банком королевства – Bank of England (BoE) не может быть и речи. Результатом апрельского «упрямства» инфляции стал и скачок ставок по гособлигациям, взлетевших до высот, которые в последний раз видели во время шокового «прощания» Лиз Трасс с должностью премьера в октябре 2022 года.
Данные по инфляции еще больше усилили давление на BoE, которому в последнее время и без того приходится очень нелегко, считает Джереми Бэтстоун-Карр из Raymond James Investment Services.
«Не исключено, что мы еще даже не приблизились к пиковым значениям учетной ставки»,- цитирует стратега Bloomberg.
Сейчас специалисты говорят, что до конца года главный банк Соединенного Королевства может поднять ставку еще на целый процент до 5,5% с нынешних 4,5%. Напомним, что еще какие-то полтора года назад ставка на Британских островах была… около 0, на отметке 0,1%.
Главным показателем для принятия решения по учетной ставке для главы BoE Эндрю Бейли является индекс потребительских цен (CPI), который в апреле опять пошел вверх. Большинство трейдеров сейчас сходятся во мнении, что на следующем заседании руководства BoE, которое состоится 22 июня, скорее всего ставка будет поднята на четверть процента.
«Эта ужасная инфляция выделяет Британию из всех других крупных развитых экономик,- говорит Дерек Халпенни из MUFG Bank.- Степень расхождения с ними из-за инфляции угрожает подорвать авторитет правительства и доверие к его политике».
Ставка по 10-летним гособлигациям поднялась на 15 базисных пунктов до 4,30%, самой высокой отметки с октября прошлого года. Что же касается двухлетних облигаций, то по ним ставка выросла на 26 пунктов до 4,39%.
Фунт стерлингов, который обычно укрепляется на фоне повышения учетной ставки, в этот раз, ко всеобщему удивлению, почти не изменился. Сразу после открытия торгов он, правда, поднялся на 0,5% по отношению к доллару, но уже к 10.15 утра опустился на 0,1% до 1,2407 доллара.