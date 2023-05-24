Британский экономист предрек утрату влияния «Большой семеркой» из-за усиления роли БРИКС

Западным странам придется признать, что в будущем они не смогут управлять миром, как это было раньше, из-за усиления влияния БРИКС.

По мнению британского экономиста и обозревателя Financial Times Мартина Вольфа, «время однополярности под США», как и экономическое главенство G7 «ушли в историю».