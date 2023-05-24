Британский экономист предрек утрату влияния «Большой семеркой» из-за усиления роли БРИКС

Западным странам придется признать, что в будущем они не смогут управлять миром, как это было раньше, из-за усиления влияния БРИКС.
По мнению британского экономиста и обозревателя Financial Times Мартина Вольфа, «время однополярности под США», как и экономическое главенство G7 «ушли в историю».
«Да, "Большая семерка" должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов», — цитирует материал «РИА Новости».
По его словам, планы 19 стран по присоединению к БРИКС указывают на возросшую роль объединения, которое в скором времени может обрести ведущий статус на международной арене. «Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий», — констатировал Вольф.
В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Присоединиться к блоку хотят, в частности, Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Ближайший, 15-й саммит организации состоится в августе в ЮАР. В начале июня на встречу для подготовки мероприятия в Кейптауне соберутся главы внешнеполитических ведомств пятерки, которые будут обсуждать расширение союза.