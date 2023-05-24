ФАС предупредила о риске роста цен из-за введения взносов маркетплейсов в пользу «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дополнительно изучить вопрос о введении инфраструктурного платежа маркетплейсов в пользу «Почты России» с учетом возможного роста цен на товары e-commerce.

Об этом рассказал глава ведомства Максим Шаскольский.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило о предложении «Почты России» взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, чья годовая выручка начинается от 1 млрд руб., платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства должны направляться на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за «Почтой России» предлагают закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce.

Позже глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что готовится соответствующий законопроект, в котором речь идет именно о таком размере платежей.

По словам Шаскольского, вопрос до конца не решен, его следует еще обсудить. «Дополнительные взносы с участников могут ложиться на конечных потребителей, поэтому здесь нужно внимательно посмотреть. Лишнюю нагрузку на потребителей мы не поддерживаем», — подчеркнул глава ФАС.