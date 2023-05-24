Главы ЦБ России и Ирана договорились о развитии валютных отношений

Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела в Иране переговоры со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Стороны подчеркнули важность использования местных валют в торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает иранское агентство Mehr. Глава иранского ЦБ также сообщил, что была подготовлена дорожная карта по развитию валютных отношений между странами.

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Как сообщили в отделе по связям с общественностью Центробанка Ирана, Мохаммад-Реза Фарзин заявил о необходимости увеличения банковских и валютных обменов между двумя странами, а также о развитии брокерских отношений между коммерческими банками. Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила важность «обмена техническими и экспертными делегациями центральных банков двух стран с целью развития и углубления валютно-банковских отношений».

Председатель ЦБ исламской республики также пригласил российскую сторону принять участие в 51-м ежегодном съезде Азиатского клирингового союза, который проходит в Тегеране 23-24 мая.

«У меня была хорошая и продуктивная встреча с моей российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Мы оба выступили за серьезный консенсус по развитию валютных отношений между странами, на основе которого мы подготовили дорожную карту. Частью этого оперативного плана является использование национальных валют в двусторонних отношениях и укрепление системы двусторонних расчетов», — написал позже в соцсети глава иранского ЦБ.

