Губернатор Белгородской области рассказал об отражении массированной ночной атаки БПЛА

В ночь на 24 мая на территории Белгородской области отражено большое количество атак беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате налетов БПЛА нет.

По словам губернатора, с большей частью дронов справились российские средства ПВО, однако зафиксированы повреждения — в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах пострадали автомобили, частные дома и административные здания.

Глава региона уточнил, что в поселке Томаровка Яковлевского городского округа дважды были сброшены взрывные устройства на административные здания, у одного из них повреждена кровля, у другого — кровля и перекрытия. Одно взрывное устройство попало в частный дом в Новой Таволжанке; обошлось без детонации, на месте работают взрывотехники и оперативные службы.

Напомним, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области вторглась украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции. Во вторник, 23 мая, Минобопроны РФ сообщило, что диверсанты разгромлены, в общей сложности уничтожено свыше 70 боевиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.