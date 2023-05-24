Из Госфонда России продали обработанные изумруды

В Гохране России состоялся открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда РФ. Всего было продано изумрудов общей массой 353 карата на сумму $7,626 тыс., сообщили в пресс-службе Гохрана.

Статья по теме: Изумрудов стало больше

«Всего на аукционе № 7, который состоялся 23 мая 2023 года, были выставлены изумруды природные обработанные общей массой 407,22 карата на сумму 7 697,82 долл. США, реализованы изумруды общей массой 352,93 карата на сумму 7 625,83 долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

В перечне перед проведением аукциона предлагались 49 лотов с общим количеством изумрудов 706 штук.

