Как выбрать напольное покрытие

В настоящее время напольные покрытия для жилых помещений характеризуются своим исключительным разнообразием с точки зрения видов и типов. Из-за этого подобрать оптимальный для себя вариант часто становится проблематично.

В первую очередь осуществлять выбор необходимо, исходя из того помещения, в котором будет использоваться напольное покрытие. Например, существует следующие критерии и характеристики:

Жилые зоны - основные критерии: долговечность, безопасность, комфорт, эстетическая красота, прочность;

- основные критерии: долговечность, безопасность, комфорт, эстетическая красота, прочность; Прихожая зона - основные критерии: влагостойкость, пылестойкость, устойчивость к нагрузкам негативного формата;

- основные критерии: влагостойкость, пылестойкость, устойчивость к нагрузкам негативного формата; Кухня - основные критерии: устойчивость ко влаге, попаданию крошек, тяжелых предметов;

- основные критерии: устойчивость ко влаге, попаданию крошек, тяжелых предметов; Санузел - основные критерии: влагостойкость, стойкость к химическим средствам, долговечность;

- основные критерии: влагостойкость, стойкость к химическим средствам, долговечность; Лоджия и балконы - основные критерии: стойкость к перепадам температур, тактильный комфорт.

Минусы популярных типов напольного оборудования

Многие при выборе видов напольного оборудования обращают внимание исключительно на преимущества тех или иных видов. Однако на самом деле смотреть стоит в том числе и на недостатки конкретных востребованных вариантов.

Так, в частности, у наиболее часто встречаемых сегодня типов напольного оборудования стоит отметить такие минусы, как:

Ламинат - плохая стойкость ко влаге, разрушение под тяжестью мебели, отсутствие звукоизоляции;

- плохая стойкость ко влаге, разрушение под тяжестью мебели, отсутствие звукоизоляции; Паркет - высокая стоимость, отсутствие понимания сроков замены покрытия;

- высокая стоимость, отсутствие понимания сроков замены покрытия; Керамогранит - холод, скользкость, травмоопасность;

- холод, скользкость, травмоопасность; Кафель - склонность к появлению трещин, проблемы при демонтаже или замене;

- склонность к появлению трещин, проблемы при демонтаже или замене; Линолеум - низкие показатели безопасности, деформация под перепадами температур;

Ламинат 33 класса

Универсальных моделей напольного покрытия не бывает, однако существуют вариации, которые задействуются чаще, чем остальные. Например, к таковому виду можно отнести ламинат 33 класса.

Данная модель напольного оборудования выделяется своей стойкостью относительно других моделей ламината. И даже при попадании на материал жидкости он продолжает сохранять свою форму, не разрушается. При этом стоит 33 класс дешевле, чем многие аналоги.

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