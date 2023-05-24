Как выбрать напольное покрытие

В настоящее время напольные покрытия для жилых помещений характеризуются своим исключительным разнообразием с точки зрения видов и типов. Из-за этого подобрать оптимальный для себя вариант часто становится проблематично.
В первую очередь осуществлять выбор необходимо, исходя из того помещения, в котором будет использоваться напольное покрытие. Например, существует следующие критерии и характеристики:
- Жилые зоны - основные критерии: долговечность, безопасность, комфорт, эстетическая красота, прочность;
- Прихожая зона - основные критерии: влагостойкость, пылестойкость, устойчивость к нагрузкам негативного формата;
- Кухня - основные критерии: устойчивость ко влаге, попаданию крошек, тяжелых предметов;
- Санузел - основные критерии: влагостойкость, стойкость к химическим средствам, долговечность;
- Лоджия и балконы - основные критерии: стойкость к перепадам температур, тактильный комфорт.
Минусы популярных типов напольного оборудования
Многие при выборе видов напольного оборудования обращают внимание исключительно на преимущества тех или иных видов. Однако на самом деле смотреть стоит в том числе и на недостатки конкретных востребованных вариантов.
Так, в частности, у наиболее часто встречаемых сегодня типов напольного оборудования стоит отметить такие минусы, как:
- Ламинат - плохая стойкость ко влаге, разрушение под тяжестью мебели, отсутствие звукоизоляции;
- Паркет - высокая стоимость, отсутствие понимания сроков замены покрытия;
- Керамогранит - холод, скользкость, травмоопасность;
- Кафель - склонность к появлению трещин, проблемы при демонтаже или замене;
- Линолеум - низкие показатели безопасности, деформация под перепадами температур;
Ламинат 33 класса
Универсальных моделей напольного покрытия не бывает, однако существуют вариации, которые задействуются чаще, чем остальные. Например, к таковому виду можно отнести ламинат 33 класса.
Данная модель напольного оборудования выделяется своей стойкостью относительно других моделей ламината. И даже при попадании на материал жидкости он продолжает сохранять свою форму, не разрушается. При этом стоит 33 класс дешевле, чем многие аналоги.
Приобрести ламинат 33 класса, а также другие виды напольного оборудования, можно в компании "ОТДЕЛКИНОCITY". Это специализированная организация, которая занимается реализацией товарами такого типа.