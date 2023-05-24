«Будет еще хуже»: Катар предупредил Европу о нехватке газа

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил европейцев, что их может подвести их же рвение и целеустремленность в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, который называют «зеленым» переходом. Европа идет в авангарде этого в целом полезного и нужного, но очень сложного, длительного, трудоемкого и дорогого процесса. Излишнее рвение, которое проявляют в Брюсселе, может закончиться новым энергетическим кризисом, считают в Дохе. Причем, не только для самих европейцев, но и для жителей других континентов.

Агрессивное проведение «зеленого» перехода, предупредил на проходящем в Дохе Катарском Экономическом форуме главный энергетик Катара, способно лишить газовый сектор инвестиций, необходимых для нормальной работы и развития отрасли. Это спровоцирует новый энергетический кризис, который так же, как в прошлом году, может распространиться на всю планету.