«Будет еще хуже»: Катар предупредил Европу о нехватке газа

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил европейцев, что их может подвести их же рвение и целеустремленность в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, который называют «зеленым» переходом. Европа идет в авангарде этого в целом полезного и нужного, но очень сложного, длительного, трудоемкого и дорогого процесса. Излишнее рвение, которое проявляют в Брюсселе, может закончиться новым энергетическим кризисом, считают в Дохе. Причем, не только для самих европейцев, но и для жителей других континентов.
Агрессивное проведение «зеленого» перехода, предупредил на проходящем в Дохе Катарском Экономическом форуме главный энергетик Катара, способно лишить газовый сектор инвестиций, необходимых для нормальной работы и развития отрасли. Это спровоцирует новый энергетический кризис, который так же, как в прошлом году, может распространиться на всю планету.
«Экономическая стабильность и экологическая ответственность не исключают друг друга,- подчеркнул Саад аль-Кааби, который возглавляет не только Министерство энергетики Катара, но и государственную нефтегазовую компанию QatarEnergy.- Необходимо и то, и другое».
Об этой же опасности предупреждает и министр энергетики Саудовской Аравии. Абдельазиз бен Салман обвиняет политиков в том, что они надели шоры и не видят несбыточность мечты о быстрой замене нефти и газа возобновляемыми источниками энергии.
Европейцам следует прислушиваться к словам Саада аль-Кааби, потому что Катар сейчас является главным поставщиком газа в Европу. В ноябре 2022 года Доха подписала первый долгосрочный контракт с Германией на поставки сжиженного газа (СПГ). Начиная с 2026 года, QatarEnergy будет в течение 15 лет поставлять на крупнейший газовый рынок Европы по 2 млн тонн СПГ ежегодно через компанию ConocoPhillips. Несмотря на этот и ряд других долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа Берлин в начале этого года также пообещал выделить миллиарды евро на «зеленый» переход. При этом в специальном фонде энергетической безопасности, который финансирует климатические проекты, дефицит в размере приблизительно 13 млрд долларов.
В своем выступлении, пишет Oil Price, аль-Кааби также подчеркнул, что Катар сейчас «очень занят» и что к нему выстроилась длинная очередь желающих принять участие в грандиозном проекте увеличения добычи на Северном газовом месторождении. По словам министра, в Дохе также изучают вопрос увеличения добычи газа свыше 126 млн тонн в год.
Выступление на Экономическом форуме министр энергетики Катара закончил напоминанием европейцам, что прожить зиму 2022-23 гг. без потрясений им удалось только благодаря теплой погоде. Предстоящая зима может оказаться холодной, так что «худшее еще впереди». Под «худшим» Саад аль-Кааби имеет в виду дефицит газа и нефти.