Киев не будет приостанавливать транзит российского газа через Украину

Украинские власти выступают за сохранение транзита российской нефти и газа через территорию страны, в частности, для того чтобы сохранить доходы.

Как отмечает The Washington Post, высокопоставленные украинские чиновники

требуют от Запада ужесточения санкций против РФ вплоть до разрыва экономических связей.

«Но каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает на том, что у нее практически нет выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки, и лоббирует их сохранение, утверждая, что они обеспечивают определенные рычаги воздействия на Кремль и помогают ограничить количество локаций, по которым российские военные наносят авиаудары», — пишет автор материала.

По сведениям газеты, украинские лидеры и компания «Нафтогаз» убеждены, что Украина «не может и не должна закрывать трубопроводы, как для того, чтобы претендовать на остаточный доход, так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависят от российской нефти и газа».

В апреле рабочая группа по санкциям под председательством руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола обнародовала «план действий», в котором изложены дополнительные шаги против РФ. Как отмечает издание, в этой инициативе выделялись призывы сохранить транзит энергоресурсов через территорию Украины, также ее авторы заявляли о необходимости приостановить работу остальных контролируемых Москвой трубопроводных магистралей и прекратить прямые поставки газа в страны ЕС.