Кредитная активность россиян выросла в полтора раза за десять лет

Доля россиян, у кого в семье есть кредиты, в текущем году снизилась с 51% до 46%. Однако, по сравнению с данными за 2013 год кредитная активность населения увеличилась в полтора раза (с 31%), в основном за счет старшей возрастной группы 60+, говорится в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Кредитная активность россиян интенсивно росла с 2009 по 2017 годы, когда был достигнут максимум тех, у кого в семье были кредиты (2009 г. — 26%, 2013 г. — 31%, 2017 г. — 58%). После 2017 года кредитная активность снижалась вплоть до 2020-го, что, по-видимому, связано с общей социально-экономической стагнацией в период пандемии (2019 г. — 51% имели в семье кредиты, 2020 г. — 49%), в 2021 г. россияне вновь начали брать кредиты (53%). Последний год для России также стал непростым в экономическом плане, так что кредитная активность населения продолжила снижаться в 2022—2023 гг. — до 51% и 46% соответственно», — говорится в результатах исследования.

В этом году, как и десять лет назад, активнее всего брали кредиты граждане 25-44 лет, доля молодежи за это время также не изменилась. Перемены произошли только в старшей возрастной группе 60+.

«Если десять лет назад россияне старше 60 лет имели кредиты в 2,2 раза реже, чем население в целом (31% среди всех опрошенных и 14% в группе 60+), то сегодня этот разрыв сократился до 1,6 раза (46% и 29% соответственно)», — сообщили аналитики.

