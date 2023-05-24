Крупнейшую торговую сеть размагнитили

Агрессивные распродажи акций «Магнита» начались еще вчера на вечерних торгах. Московская биржа сообщила, что с 25 мая переводит акции компании из первого, самого ликвидного котировального уровня в третий, где обычно торгуются акции малоизвестных эмитентов. Свое решение организатор торгов обосновал тем, что организация не устранила допущенные ею нарушения в сфере корпоративного управления.

Статья по теме: Дискаунтер с элементами шика

Облигации «Магнита» будут переведены из первого во второй уровень листинга.

По мнению аналитика «Финама» Анны Буйлаковой, нарушение может быть связано с отсутствием действующего совета директоров, который не был избран из-за отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров еще за 2021 год. Аналитики ПСБ в свою очередь не исключают, что наказание последовало за то, что «Магнит» не представил отчетность за прошлый год и не провел общее собрание акционеров.

Так или иначе, новость эта носит для компании резко негативный характер. Вчера бумага обвалилась на 4,6%, а сегодня теряет еще более 5%. Дело в том, что «Магнитом» теперь не смогут торговать неквалифицированные инвесторы. Но самое неприятное — от бумаги должны избавиться крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет владеть акциями компаний с низким уровнем листинга. За нарушение правил управляющие компании фондов будут получать предписания и штрафы со стороны Банка России.

На конец прошлого года free float (доля акций в свободном обращении) компании составлял весомые 66,8%, значительная его часть была в активах фондов, и пока остается непонятным, кто купит у них такой большой объем бумаг. Во всяком случае, на рынке ждут разъяснения ЦБ, поскольку с подобными прецедентами инвесторы еще не сталкивались — эксперты рынка ценных бумаг не могут объяснить, почему менеджмент «Магнита» допустил столь грубые нарушения и не устранил их за довольно длительное время.

Наиболее обсуждаемая версия заключается в том, что крупные акционеры «Магнита» решили не самым безукоризненным образом опустить акции компании, чтобы выкупить их с рынка и увеличить свою долю. Оппоненты этой точки зрения возражают: такие действия отследит Банк России, и наказание за подобную операцию будет очень жестким — вплоть до реальных сроков по уголовным статьям.

Анна Буйлакова не исключает рисков делистинга акций «Магнита». При таком сценарии бумаги будут торговаться на внебиржевом рынке по бросовым ценам. Если компания не решит возникшую проблему, у нее будут очень серьезные вопросы с обслуживанием долга: в мае 2024 г. наступит срок погашения двух выпусков облигаций суммарным объемом 20 млрд руб., которые завтра переводятся во второй список.

Обычно компании гасят «старые» выпуски облигаций за счет выпуска «новых». Но в связи со снижением листинга и практически гарантированным понижением инвестиционного рейтинга «Магнита», новые облигационные займы для компании станут гораздо дороже. Это же относится и к краткосрочным банковским кредитам.

В целом же ситуацию в российском ритейле можно характеризовать пока как устойчивую. Сильное негативное давление на выручку торговых сетей оказывают разве что крайне низкий уровень инфляции и низкие доходы населения в стране.

Придется напомнить, что еще совсем недавно аналитики смотрели на акции «Магнита» позитивно. В частности, аналитики ПСБ 26 апреля оценивали потенциал роста акций компании в 37%. Аналитики инвесткомпании «Риком-Траст» 23 марта писали, что видят вероятность роста бумаг «Магнита» на 30—40% на горизонте одного года. В начале апреля аналитики «Синары» назвали акции «Магнита» и X5 Retail Group фаворитами среди бумаг ритейлеров.

Такие оценки были вполне логичными. «Магнит» работает в дешевом сегменте, имеет сильно развитую сеть. При этом у компании нет гипермаркетов, выручка которых в последние кварталы у многих торговых сетей сокращается. Так что сеть теперь становится первым кандидатом на поглощение со стороны более ответственных (с точки зрения исполнения требований Московской биржи) компаний.