Мария Багреева: «зеленые» облигации Москвы признали лучшими на конкурсе «Зеленая Евразия»

Московская практика размещения «зеленых» облигаций признана лучшей на международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия». Она победила в номинации «Зеленое финансирование», сообщила 24 мая министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Москва получила премию конкурса как первый российский регион, выпустивший субфедеральные зеленые облигации. Это событие послужило толчком для развития рынка зеленого финансирования России», — сказала Мария Багреева.

Напомним, объем выпуска зеленых облигаций Москвы составил 70 млрд рублей, эти средства направили на закупку 400 новых электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии. Эти проекты позволили в прошлом году сократить выбросы, загрязняющие атмосферу, почти на 600 тонн в год, а парниковых газов — примерно на 30 тыс. тонн.

Министр напомнила, что объем размещений в секторе устойчивого развития Московской биржи, — который до столичного выпуска оценивался примерно в 50 млрд рублей, — на данный момент увеличился более чем в 5 раз. «Кроме того, специально для московских облигаций биржа изменила правила листинга, обеспечив возможность допуска бумаг всех субъектов Российской Федерации в сектор устойчивого развития», — добавила Мария Багреева.

Конкурс «Зеленая Евразия» организует Агентство стратегических инициатив совместно с Евразийской экономической комиссией. Его цель — найти эффективные климатические практики, направленные на устойчивое развитие государств – членов Евразийского экономического союза. Всего в 10 номинациях участвовали около 300 заявок от участников из 8 стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан. Проекты оценивали по 8 критериям, самыми важными из которых были «Результаты и эффективность» и «Потенциал тиражирования». Победителей в номинациях рекомендуют к тиражированию в других странах ЕАЭС.

По словам Марии Багреевой, Москва планирует и дальше развивать «зеленое» финансирование. В конце мая столица планирует выпустить «зеленые» облигации для населения, таким образом участвовать в эко-проектах города сможет практически любой желающий. Полученные от их размещения средства направят на закупку электробусов для городского общественного транспорта.