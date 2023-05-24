Минфин разместил классические ОФЗ на 63,6 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 63,61 млрд рублей при суммарном спросе в 83,08 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 59,6 млрд рублей с датой погашения в 2029 году и на 4 млрд рублей — с погашением в 2036-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 59,566 млрд рублей при спросе 70,605 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 59,043 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,1634% от номинала, что соответствует доходности 10,06% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 96,0772% от номинала, что соответствует доходности 10,08% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на 4,044 млрд рублей при спросе в 12,475 млрд рублей. Выручка от размещения составила 3,122 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 75,3188% от номинала, цена отсечения — 75,29% от номинала, что соответствует доходности 10,77% годовых.

