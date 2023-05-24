Минобороны РФ сообщило об отражении украинских катеров на корабль «Иван Хурс» в Черном море

Министерство обороны РФ сообщило, что утром 24 мая ВСУ безуспешно атаковали корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью беспилотных катеров.

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«Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики», — указывается в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор; «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», — подчеркивается в сообщении Минобороны.