Минус $40 миллиардов – слишком большая роскошь

Подобно тому, как в этом году американские индексы поднимали на себе сверхкапитализированные технологические компании – Apple, Microsoft и другие – европейский рынок вытягивали акции роскоши. Именно благодаря им французский индекс CAC 40 еще в апреле переписывал исторические максимумы, а Париж перехватил у Лондона титул финансовой столицы Европы.

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Крупнейшую по капитализации на европейском фондовом рынке компанию – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – при всей непохожести бизнеса сравнивали с Apple. А L'Oréal, Hermès, Kering и прочих – с Microsoft, Amazon, Alphabet и другими. Они выросли с начала года на десятки процентов – LVMH стала первой в истории европейской компанией, капитализация которой превысила $500 млрд, а ее глава Бернар Арно – первым европейцем с состоянием больше $200 млрд.

Прибыли этих компаний уверенно росли. При этом считалось, что их акции не пострадают даже в случае рецессии в Европе и США: богатые люди не снизят стандартов потребления и в кризис, а открывающийся Китай обеспечит дополнительный мощный и растущий спрос.

Теперь эта гипотеза оказалась под вопросом.

Акции индустрии роскоши, а с ними и индекс парижской биржи, пошли вниз еще в конце апреля, но вчера случился настоящий обвал. Бумаги Hermès, даже отскочив от дна дня, закрыли торги падением на 6,54%. LVMH потеряла 5,01%, Kering – 2,97%, L'Oréal – 1,47%. CAC 40 при этом упал на 1,33%, а общеевропейский STOXX 600 – на 0,6%.

Одно это уже привело к тому, что вчера состояние Бернар Арно, по оценкам «Эксперта», упало ниже $200 млрд. Но те бумаги, которые торгуются в США, продолжили падение – в итоге за день испарилось более $40 млрд капитализации этого сектора рынка.

Одной из причин падения стали безуспешные переговоры по подъему потолка госдолга в США. Не только сам дефолт, но и потенциальное приближение к нему давят и на психику, и на экономику, углубляя предстоящую рецессию. До 1 июня, когда, как заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, деньги у казначейства иссякнут, осталось всего 5 рабочих дней. За это время республиканцам с демократами надо успеть не только договориться, но и провести все необходимые законотворческие процедуры.

Возможно, парламентариев придется вызывать в длинные выходные, связанные с Днем поминовения, в Вашингтон, но и тут возможны всякие сбои. А дефолт вызовет такой кризис и рецессию, что дела до предметов класса люкс не будет вообще никому.

По мнению Bloomberg, доверие инвесторов подорвала, помимо прочего, конференция по роскоши в Париже, организованная Morgan Stanley. Ее участники отметили слабую динамику спроса в США. Между тем, при всей важности Китая, Америка – очень важный рынок для европейских компаний из индустрии роскоши. Так, согласно годовому отчету LVMH, на Азию, за исключением Японии, приходилось 30% продаж в 2022 году, а на США — 27%.

Bloomberg вчера цитировал аналитиков Deutsche Bank, отметивших, что замедление темпов экономического роста в США вызывает у них все большую озабоченность. Хотя восстановление спроса в Китае было одним из ключевых факторов высоких продаж, инвесторы, говорили они, вероятно, с этого момента будут очень разборчивы.

«В сектор роскоши долгое время вкладывали средства толпы инвесторов, и его премия к рынку находится сейчас на исторически высоком уровне», — говорил вчера Blommberg аналитик Deutsche Bank Мэтт Гарланд.

