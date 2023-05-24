Мишустин в Китае: зеленый свет на красной ковровой дорожке

Михаил Мишустин провёл переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Церемония официальной встречи российского премьер-министра состоялась у Дома народных собраний (ДНС) в центре Пекина. На улицах и проспектах, ведущих к ДНС, по случаю визита были вывешены российские флаги, передает ТАСС.

Статья по теме: «Лагерь мира» становится сильнее

Рабочая программа Мишустина началась с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций. На них обсуждалось наращивание торгово-экономических связей — особое внимание планируется уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству.

Статья по теме: Китайский «лагерь мира»

Как говорится в сообщении правительства РФ, посещение Китая российская делегация начала с участия в масштабном Российско-Китайском форуме. Он собрал сотни ведущих предпринимателей двух стран — руководителей крупнейших компаний мирового уровня, а также представителей среднего и малого бизнеса.

«Общение с бизнесом позволило охватить всю широту повестки российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вновь убедиться в том, что дружба и добрососедство наших стран, которые уходят корнями в тысячелетия, составляют прочную основу для динамичного продвижения вперёд по всем направлениям торгово-экономического, а также научно-технологического и гуманитарного сотрудничества», — заявил в приветственном слове Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада.

Статья по теме: Россия и Китай: сугубо по-деловому

«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно. В прошлом году взаимный товарооборот, Вы сказали, вырос почти на треть, почти до 190 млрд долларов. В январе — марте объём торговли увеличился ещё на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 млрд долларов. Важно, что 70% трансграничных расчётов проводится в национальных валютах — в российских рублях и китайских юанях. Уверен, что в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 млрд долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», — сообщил российский премьер-министр.

Он подчеркнул, что стратегический характер приобрело партнёрство в энергетической сфере. Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растёт экспорт природного газа, угля, электроэнергии. Реализуются крупные энергетические проекты с участием китайских компаний. Это «Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Амурский газохимический комбинат, комплекс по переработке в Усть-Луге. Расширяется взаимодействие в области мирного атома.

В новых геополитических условиях, обратил внимание российский премьер, особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу. В прошлом году запущено движение по автомобильному и железнодорожному мостовым переходам через реку Амур. Ускоряется развитие приграничной инфраструктуры, синхронизируется её расширение. Это необходимо для увеличения грузоперевозок и дальнейшего роста торговли между Россией и Китаем.

«Мы открываем также новые возможности для углубления кооперации в высокотехнологичных сферах. Речь идёт об авиастроении, судостроении, станкостроении, машиностроении, совместных космических исследованиях и многих других направлениях. Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая», — выразил уверенность Мишустин.

Премьер привез внушительную группу поддержки

В апреле нынешнего года побит рекорд по товарообороту с Китаем, напоминает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. И это, полагает он, весьма примечательно. Так, экспорт и импорт сравнялись в абсолютных цифрах и составили 9,6 млрд долларов с обеих сторон, а завозимые из Поднебесной товары показали рост на 153% по отношению к апрелю прошлого года.

«Особо хочу обратить внимание на внушительный десант российских бизнесменов и руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Китайская провинция Аньхой и Татарстан обладают серьезным промышленным и интеллектуальным потенциалом для расширения сотрудничества. Товарооборот Китая с Татарстаном в 2022 году составил 1,6 млрд долларов, что на 58% превысило результат 2021 года. Считаю, что в 2023 году он может вырасти еще больше», — говорит эксперт.

Как указывает Переславский, китайская компания Haier уже инвестировала в совместные проекты 1 млрд долларов, а автоконцерн JAC успешно заменил в «Алабуге» (особая экономическая зона в Елабужском районе республики) покинувший Россию Ford. Татарстану тоже есть, что предложить Поднебесной: продукцию машиностроения и нефтехимии. А холдинг «Нефис» в феврале текущего года начал поставку рапсового масла.

Между Россией и Китаем растет всё

Визит российского премьер-министра в Китай играет важную роль в активном развитии российско-китайских отношений, считает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. После визита китайского лидера в Россию многие проекта получили дополнительный виток развития. Наши высокотехнологические компании продолжают выходить на китайский рынок. Страны возобновили диалог по многому спектру экономических проектов — в первую очередь инфраструктурных, в рамках ШОС и БРИКС. Видны перспективы сотрудничества в Центральной Азии.

Одним из таких направлений развития стало предложение главы ВТБ Андрея Костина о необходимости подключения российских банков к китайскому аналогу SWIFT, полагает Донцов. Трансграничные платежи между Россией и Китаем выросли на 200%.

Рука об руку против западных санкций

Набор тем, осаждавшихся в ходе визита Михаила Мишустина в Китай, можно назвать традиционным: речь шла об основных направлениях кооперации России с КНР в рамках преодоления западных санкций, отмечает генеральный директор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков.

В центре внимания, по его словам, ожидаемо оказались сбыт российских углеводородов на рынке Поднебесной, налаживание связей между банковскими системами двух стран, создание альтернатив финансовой инфраструктуре Запада, реализация совместных проектов в области нефтехимии с участием China Petroleum & Chemical Corporation и ее российских контрагентов и, конечно же, либерализация условий трансграничной торговли. При этом большинство принятых в ходе встречи решений носят характер декларации о намерениях.

«Последнее, впрочем, вполне естественно. Для полноценного заключения договоренностей необходимо согласовать широкий круг вопросов. Среди наиболее значимых для развития взаимоотношений двух стран результатов визита Мишустина — подписание протоколов о фитосанитарных требованиях к экспортному пшену и растительному сырью для лекарств из России», — говорит Лашков.

В перспективе, считает он, большое значение будет иметь также меморандум о взаимопонимании в области углубления инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами между Минэкономразвития России и Министерством коммерции Китая. Поводом для позитива со стороны Москвы может служить и продление пилотной программы «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и Государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.