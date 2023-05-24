Нефть ждет сигналов от ОПЕК+ и США

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в среду, поскольку отраслевые данные показали резкое падение запасов сырья в США, а это говорит о вероятном сокращении его поставок на рынки. И хотя опасения по поводу замедления экономического роста и дефолта по долгу США все еще сохраняются, провоцируя падение спроса на нефть, «быки» сейчас гораздо активнее «медведей».

Статья по теме: Goldman Sachs: ОПЕК добьется своего

В пользу покупок нефти сыграло и предупреждение министра энергетики Саудовской Аравии, усилившее опасения трейдеров насчет дальнейшего сокращения добычи странами ОПЕК+. Принц Абдулазиз бен Салман призвал спекулянтов быть осторожными, и аналитики восприняли это как сигнал о том, что ОПЕК+ может рассмотреть дальнейшее сокращение добычи на заседании 4 июня.

С другой стороны, признаки ухудшения экономической ситуации в ряде стран продолжают появляться, причем довольно стабильно. Более слабые, чем ожидалось, показатели производственной активности в США, Еврозоне и Великобритании сигнализируют об усилении экономических проблем в ближайшие месяцы, особенно на фоне замедления темпов промышленного производства. Эта статистика дополняется более слабыми, чем ожидалось, показателями производственной активности в Китае, опубликованными ранее и указавшими на замедление восстановления экономики крупнейшего в мире импортера нефти.

Между тем, запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе на 6,8 млн баррелей — вопреки прогнозам увеличения на 0,525 млн. Запасы бензина также сократились — на 6,4 млн, в то время как запасы дистиллятов уменьшились примерно на 1,8 млн. Эти данные были опубликованы в преддверии Дня Поминовения, который традиционно знаменует начало летнего сезона путешествий в США.

Кроме того, инвесторы продолжали напряженно следить за переговорами о потолке американского госдолга, поскольку пока не появилось сколь-нибудь существенных признаков сближения позиций республиканцев и демократов. И это несмотря на риск дефолта, который может произойти в начале июня и иметь далеко идущие последствия для мировой экономики.

Рынок нефти входит в дефицит предложения

На прошлой неделе цены на нефть Brent впервые за месяц зафиксировали недельный рост, отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. В плюс ценам играли проблемы с добычей в Канаде, сокращение добычи странами ОПЕК+ и оптимистичный прогноз от МЭА со ставкой на рекордный спрос из Китая.

«В ближайшую неделю или две нефть может развить восходящее движение к 80+ долл./барр., отыгрывая близость автомобильного сезона (повышенный спрос на бензин) и крепость фундаментала (рынок сейчас входит в дефицит по предложению), — полагает эксперт. — В фокусе и заседание ОПЕК+ 4 июня: рынок уже подогревается слухами о возможных действиях альянса по очередному сокращению добычи, но пока в текущих условиях это нам видится малореальным. Скорее, будет без изменений», — считает Крылова.

Может вырасти. Но может и упасть

После пятничного коррекционного снижения до 75 долларов за баррель цена на нефть марки Brent в начале этой недели растёт, и сейчас торгуется выше 77 долларов за баррель, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. С его точки зрения причиной восходящего тренда послужили вчерашние новости о том, что Иран повысил отпускные цены для потребителей Азии на 2,6 доллара.

Кроме того, соглашается аналитик, рынок ожидает уже с июня образование дефицита нефти из-за ранее анонсированных ограничений ОПЕК+ по добыче углеводородов. Также цены со следующего месяца будут расти из-за спроса на бензин — в США начинается автомобильный сезон отпусков, который наступит после 29 мая.

Сегодня в центре внимания инвесторов макроэкономические данные по индексу деловой активности в США и количеству недельных запасов сырой нефти от американского института нефти (API). Также рынок пристально наблюдает за переговорами между республиканцами и демократами о повышении потолка американского госдолга. Как известно, очередной раунд переговоров на этой неделе пока окончился безрезультатно. Если лидеры двух ведущих партий в США не придут к согласию, стране может грозить технический дефолт уже 1 июня. Эти переговоры настолько важны для рынка нефти, что будут оказывать влияние на котировки до конца недели.

«В целом, — указывает Вавилов, — ожидания рынка в связи со всеми вышеперечисленными факторами настроены на рост в краткосрочной перспективе к отметке 80$ за баррель. Однако в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга на рынок нефти будет оказано давление, и цены могут рухнуть к уровню локальной поддержки 73 долл. После пробоя этого уровня цены могут упасть ещё ниже, до 71,5 долл. — мартовского минимума 2023 года.»