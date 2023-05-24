Новые участники присоединились к климатическому партнерству

Новые участники присоединились к «Российскому партнерству за сохранение климата». Меморандум о вступлении подписали представители Ванинского центра лесоводства и Югорского университета, таким образом общее число участников объединения выросло до 42.

Напомним, компания «Ванинский центр лесоводства» (ВЦЛ) работает на Дальнем Востоке, где выращивает лесные культуры в собственном тепличном комплексе и занимается восстановлением лесов. С момента своего основания в 2019 году она высадила более 8 млн деревьев.

С прошлого года компания начала реализовывать лесоклиматические проекты. Их основная цель — помочь промышленникам достичь углеродной нейтральности, предоставив инструменты для этого. На данный момент ВЦЛ начинает такой проект на Сахалине, где на территории площадью 6 тыс га высадят 29 млн деревьев. Уже ведется предпроектная оценка и натурные исследования, а также поиск внутренних и международных валидаторов. Ожидается, что по итогу реализации проекта расчетный объем углеродных единиц достигнет 1,7 млн. т. СО2.

«За три года мы сильно шагнули вперед в плане развития технологий по лесовыращиванию. Разработали собственную щадящую технологию подготовки грунта для высадки посадочного материала. Ввели автоматические системы полива и линии высева шведской компании BBC, ввели площадки доращивания и закаливания, постоянно увеличиваем существующие мощности, строим новые теплицы», — сказал гендиректор ВЦЛ Вадим Москвичев. Он подчеркнул, что на данный момент компания — крупнейший лесопитомник Дальневосточного округа. «С учетом текущей климатической повестки Российской Федерации в обеспечении углеродной нейтральности к 2060 году, полагаем, что мы можем внести значительный вклад в общее дело охраны климата и окружающей среды. Надеемся работать в этом направлении совместно с Российским партнерством за сохранение климата», — добавил он.

Вторым новым партнером объединения стал Югорский государственный университет. При поддержке властей региона он вошел в число лидеров в области исследований динамики окружающей среды и глобальных изменений климата. Значимость результатов исследований, которые проводят на международном полевом стационаре Мухрино, признается и на международном уровне. Напомним, на стационаре ЮГУ создана уникальная инфраструктура, которая позволяет вести комплексные исследования и режимные наблюдения за параметрами гидрометеорологии, потоками парниковых газов и биоразнообразием. По итогам прежних работ эксперты уже накопили данные по таким уникальным аспектам, как функционирование болот (микроклимат, гидрологический режим, углеродный баланс, микологическое разнообразие и другое).

«Членство в «Российском партнерстве за сохранение климата» — это уникальная возможность познакомить бизнес-сообщество с проводимыми научными исследованиями в Югорском университете в области динамики окружающей среды, глобальных изменений климата и мониторинга парниковых газов. А также найти заинтересованных партнеров для реализации прикладных проектов по мониторингу потоков парниковых газов, оценке бюджета углерода в экосистемах и природно-климатических решений», — прокомментировала Ирина Ахмедова, руководитель «Карбон дата-центр» ЮГУ.

Добавим, Российское партнерство за сохранение климата, созданное в 2015 году, объединяет компании, вузы и экспертные организации, которые намерены сократить негативное воздействие на окружающую среду в России. У истоков организации стояли Эн+ Олега Дерипаски, Сбер, Алроса и другие компании. Это единственное такое объединение в стране. Представители партнерства регулярно принимают участие в конференциях ООН по изменению климата.