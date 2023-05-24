Песков заявил о неприемлемости заморозки конфликта на Украине

Москва придерживается позиции, согласно которой украинский конфликт не должен быть заморожен.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривает ли Москва в принципе возможность замораживания конфликта, уточняет агентство.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проведение мирных переговоров по Украине не должно ставить цель заморозить конфликт. Аналогичное мнение высказывали и другие западные политики, а также и сам Киев.