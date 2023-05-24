Правительству предложили рассмотреть возможность введения налогов на доходы блогеров

Сенаторы предлагают кабмину изучить возможность совершенствовании налогообложения для физлиц и организаций, ведущих деятельность в интернете, в том числе блогерскую.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

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«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — указывается в нем.

Как пояснил агентству глава комитета Анатолий Артамонов, в постановлении также идет речь о блогерской деятельности. По словам его заместителя Андрея Епишина, при разработке соответствующего механизма для блогеров могут потребоваться поправки в Налоговый кодекс. До настоящего момента режимы налогообложения для блогеров подробно не обсуждались, добавил он.

Согласно документу, сенаторы рекомендуют ФНС выявлять и привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, включая блогеров и интернет-тренеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил, что у Кремля нет какой-то специальной позиции по предложению Совфеда о совершенствовании налогообложения блогеров. «Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос об инициативе сенаторов.

Ранее СК возбудил уголовные дела по факту неуплаты налогов и отмывании денег в отношении блогеров Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной.

Как отмечал председатель ведомства Александр Бастрыкин, для ухода от налогов блогеры чаще всего прибегают к схеме искусственного дробления бизнеса. По его словам, СК проведет новые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от налоговиков.