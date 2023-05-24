Прибыль банков снизилась, несмотря на рост кредитования

В апреле российские банки сократили чистую прибыль на треть по сравнению с мартовским показателем — до 224 млрд рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 2,2%, корпоративный — на 1,7%, потребительское кредитование выросло на 1,2%, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В апреле прибыль банков составила 224 млрд рублей (доходность на капитал — 21% в годовом выражении), что на треть ниже высокого результата марта (330 млрд рублей). Сдерживающее влияние на финансовый результат оказали снижение основных доходов, сокращение доходов от операций с ценными бумагами и от участия в дочерних обществах, а также рост отчислений в резервы по кредитам», — говорится в материалах ЦБ.

При этом, по данным регулятора, уверенный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется уже третий месяц подряд, в апреле он вырос на 1,034 трлн рублей, или +1,7% (после 1,5% в феврале – марте). Выдачи ипотеки в апреле увеличились на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%). Потребительское кредитование показало прирост в 1,2%, после 1,4% в марте, что говорит о достаточно высокой потребительской активности в отсутствие новых шоков, отметили в ЦБ. Средства населения на банковских счетах (без счетов эскроу) выросли тоже довольно существенно (+604 млрд рублей, или +1,6%). Регулятор объяснил это авансированием соцвыплат перед майскими праздниками и увеличением их размера, в частности, индексацией пенсий.

Количество прибыльных банков, по данным ЦБ, в апреле снизилось до 230 (71% от общего числа) по сравнению с 235 в марте (72%), при этом их доля в активах сектора осталась на уровне 98%.

«Прибыль поддержали доходы от валютной переоценки (85 млрд рублей в апреле, 53 млрд руб. в марте) на фоне ослабления рубля. При этом несколько сократились основные доходы из-за меньшего количества дней в апреле, снизились доходы от операций с ценными бумагами и от участия в дочерних обществах (примерно на 60%), а также выросли отчисления в резервы по кредитам (+19% к марту)», — уточнили в ЦБ.

