Пушилин сообщил об окончании острой фазы ситуации в Артемовске

Пик тревожности вокруг ситуации с Артемовском прошел, все риски минимизированы.

Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — отметил он.

Между тем ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр для удара по флангам российских подразделений, отмечает «РИА Новости».

О полном освобождении Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая. В Кремле сообщили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.

Артемовск (украинское название Бахмут) являлся важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины. Битва за город была одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года.