Путин указал на альтернативу проводимой западными странами политике санкций и шантажа

Москва намерена сотрудничать со всеми, кто готов к формированию более справедливого мира, в котором не будет места идеологии исключительности и разрушительной политике санкций, провоцирующей в том числе продовольственные кризисы.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов, народы многих стран переживают драматические последствия, организованных извне переворотов», — сказал президент.
По его словам, все эти процессы напрямую связаны со стремлением отдельных государств и объединений сохранить доминирование и навязать свои правила, игнорируя интересы остального мира, что сопровождается наращиванием военного потенциала и грубым вмешательством во внутренние дела других стран, «а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов».
«Россия убеждена, что такому разрушительному курсу, политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития», — заявил глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к максимально тесному взаимодействию со всеми заинтересованными в противостоянии общим вызовам государствами, и отметил, что РФ высоко ценит то, что у нее много союзников в разных регионах и на разных континентах. Российский лидер заверил, что Москва искренне дорожит исторически прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки.
«И будем их всемерно укреплять», — сказал президент, выразив уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться формирования более справедливого многополярного мира.
«А идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — заключил Путин.