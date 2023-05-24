Путин указал на альтернативу проводимой западными странами политике санкций и шантажа

Москва намерена сотрудничать со всеми, кто готов к формированию более справедливого мира, в котором не будет места идеологии исключительности и разрушительной политике санкций, провоцирующей в том числе продовольственные кризисы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.