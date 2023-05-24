РФ будет предельно жестко реагировать на вторжения украинских боевиков на ее территорию — Шойгу

Российские военные будут максимально жестко реагировать на действия украинских сил, подобные вторжению в Белгородскую область.

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Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — сказал глава Минобороны.

В понедельник, 22 мая, подразделение украинского националистического формирования проникло на территорию Белгородской области. «В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — сказал Шойгу, напомнив, что в результате КТО уничтожено свыше 70 боевиков.