РФ денонсирует договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Госдума и Совет Федерации в скором времени обсудят денонсацию договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, опубликованным на официальном портале правовой информации, представителем главы государства при рассмотрении обеими палатами российского парламента этого вопроса назначен заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Договор о сотрудничестве двух стран в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем закреплена свобода передвижения судов под флагами Украины и РФ и указывается на необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Как отмечает ТАСС, в феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с РФ в Азовском море.

