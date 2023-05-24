«Роль ЕАЭС растет»: Путин назвал приоритетную задачу для стран «пятерки»

Роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в современном мире растет, объединение вызывает интерес за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Одной из приоритетных задач союза на данный момент он назвал обеспечение технологического суверенитета, который приведет к экономической, а значит и политической независимости. В заседании также принимали участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и вице-премьер Армении, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Столь широкий состав присутствующих в этом зале – официальных лиц, предпринимателей, экспертов, представителей общественных организаций из стран «пятерки», да и из других государств – говорит о том, что роль нашего объединения повышается, растет, говорит о быстро меняющемся мире. Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что ЕАЭС активно сотрудничает с БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, с многосторонними организациями Латинской Америки и Африки.

«Одной из приоритетных задач союза видим в обеспечении технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Обеспечение технологической независимости — это сердцевина экономической, а значит политической независимости», — отметил глава российского государства.

Говоря о работе в рамках ЕАЭС, Путин подчеркнул, что объединение всегда поддерживает инициативы, исходящие от инвесторов и вообще от представителей бизнеса. В качестве примера президент привел запуск Евразийской перестраховочной компании, которая позволит активнее вкладывать капиталы на рынках союза и других государств. Он также сообщил, что Россия приветствует деятельность по созданию Консорциума национальных институтов развития, который «станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, окажет поддержку предпринимателям, позволит сформулировать единые подходы к продвижению проектов».

