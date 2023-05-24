Российские элиты должны прислушаться к Пригожину и простым российским парням, защищающим Родину: военный эксперт Коновалов

Свое мнение после интервью владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по происходящему в Артемовске (Бахмут) и в Белгородской области высказал Военный аналитик Иван Коновалов. Он уверен, что мнение главного «музыканта», который сам непосредственно является участником событий, точно отражает происходящее и вполне может привести к серьезным изменениям в стране.

О необходимости укреплять границы из-за возможности Украины атаковать Россию, Евгений Викторович говорил неоднократно. Но этому, по его мнению, воспрепятствовала коррупция и бюрократия. Эти факторы также ослабляют страну в целом.

Евгений Пригожин заявил, что многие российские чиновники на фоне продолжающейся спецоперации либо «пилят бабки», либо «валяют дурака» вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства. По мнению основателя ЧВК, «управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет». Комментируя высказывания Пригожина, Иван Коновалов отметил, что его выводы действительно могут повлиять на перестановки в высших эшелонах власти.

Иван Коновалов считает, что выводы основателя ЧВК «Вагнер» могут способствовать перестановкам в руководстве страны. А также вызвать изменения в российских элитах.

«Что касается «утилизации элиты», само понятие «элита» менялось столько раз, и стоит говорить о другом: о том, что ребята, которые свои жизни положили, чтобы Россия победила (и власть предержащим нужно это прекрасно понимать), они – основа государства. И это самое главное», — поделился своим мнением Коновалов.