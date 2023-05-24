Samsung готовится к первой в своей истории забастовке

Национальный профсоюз Samsung Electronics, насчитывающий 10 тыс. членов, требует от администрации Samsung Electronics повышения зарплат на 6%. Руководство не возражает против повышения зарплат сотрудникам, но готово повысить их на 4%. Эту цифру оно объясняет тем, как сообщает Financial Times, что она (цифры) в целом соответствует уровню инфляции в Южной Корее. Лидеры профсоюза Samsung Electronics угрожают забастовкой, если председатель правления Samsung Ли Гон Хи не прибавит к своему предложению еще 2%. Угроза забастовки появилась не в самое лучшее для компании время. В первом квартале подразделение по выпуску чипов, вынужденное сократить их выпуск из-за кризиса в отрасли и технологической войны между США и КНР, показало рекордные убытки в размере 3,4 млрд долларов.

Кстати, забастовка будет первой за всю историю существования профсоюзов в крупнейшей корейской компании. Правда, история эта недолгая, потому что профсоюз в Samsung, который всегда славился очень жестким отношением к профсоюзному движению, был создан лишь в 2020 году. Ли Бён Чхоль, основатель компании и дед ее нынешнего главы, говорил, что профсоюз появится в Samsung только через его труп. Так и случилось: профсоюз был создан через треть века после его смерти. Кстати, в отличие от прочих чеболей, где в профсоюзах состоят в среднем 46% всех работников, в Samsung, на котором работает приблизительно 120 тыс. человек, профсоюзным движением охвачено лишь 9% персонала. За три года существования профсоюза он вырос с 3 до 10 тысяч человек.