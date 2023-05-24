Саудовская Аравия осадила нефтяных спекулянтов

В конце следующей недели состоится очередная встреча участников соглашения ОПЕК+, на которой будет рассматриваться важный вопрос: сколько нефти нефтедобывающие страны будут добывать во второй половине года. Так получилось, что накануне важной встречи в столице Катара Дохе проходит Катарский Экономический форум. Очевидно, в связи с хронологической близостью событий на Форуме был сделан ряд важных для глобальной экономики заявлений.

Так, главный энергетик Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман предупредил нефтяных спекулянтов, чтобы они были осторожными. В апреле Эр-Рияд с союзниками удивил всех решением о сокращении добычи нефти, задуманным, очевидно, для того, чтобы напугать спекулянтов. Однако испуг если и был, то оказался не таким сильным, как рассчитывали авторы сокращения, и быстро сменился медвежьими настроениями, господствовавшим на нефтяных рынках последние месяцы на фоне страхов перед ослаблением глобальной экономики.

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«Я продолжаю советовать им (спекулянтам) быть осторожнее, как они делали в апреле,- заявил в Дохе министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман.- Я бы сказал им: «Осторожно!»»

В мае на бирже в Лондоне цена барреля нефти колеблется в районе 75 долларов на фоне неубедительных данных о быстром восстановлении китайской экономики и затянувшемся сражении из-за потолка американского госдолга. ОПЕК+, состоящий из 23 нефтедобывающих стран: 13 членов собственно ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и еще 10 стран, не входящих в нефтяной картель, во гласе с Россией, соберется в Вене через выходные, 3-4 июня. Участники встречи съедутся для согласования политики в области добычи «черного золота» во второй половине 2023 года. Ряд делегатов в преддверии июньской встречи заявили журналистам, что в условиях действия апрельских сокращений можно расслабиться и ничего не делать. Казалось бы, можно успокоиться, но аравийский принц, отвечающий за энергетику королевства, известен склонностью к сюрпризам и не дает расслабиться. К этому же призывают и его недавние высказывания.

«Нам необходимо сохранять бдительность и активность,- сказал он.- Мы в ОПЕК+ говорим об этом уже довольно давно».

Теоретически запасы нефти в мире во второй половине года должны существенно снизиться, потому что восстановление китайской экономики и спроса на нефть набирает обороты. Да и данные самого ОПЕК указывают на ее серьезный дефицит, который составит ок. полутора миллионов баррелей в день.

Главные потребители нефти, представляемые Международным Энергетическим Агентством (МЭА), довольно жестко критиковали ОПЕК за сокращение предложения и за усиление инфляционного давления на глобальную экономику.

Тем не менее, последние данные с рынков свидетельствуют, что продавцы, играющие на понижение, в начале апреля, после объявления о снижении добычи, сначала дружно бросились бежать с рынков, а сейчас возвращаются. Самыми крупными «медведями», причем, не за год-два, а более чем за десятилетие, стали фонды, заключившие много контрактов на поставки нефти.

«Текущие спекуляции сейчас настолько сильные, что очень вероятен ответ главных членов ОПЕК,- написали в своей аналитической записке аналитики Standard Chartered Bank Plc Пол Хорснелл и Эмили Эшфорд.- Мы полагаем, что последние данные укрепили тенденцию к защитному сокращению».

Аравийский принц заявил, что действия ОПЕК будут направлены на достижение стабилизирующего эффекта, а не на взвинчивание цен. Он считает, что волатильности на рынках виноваты ошибочные прогнозы и политика импортеров нефти. Министр пояснил, что ко второй группе факторов он относит, например, продажу Вашингтоном нефти из Стратегического резерва.

Министр нефтяной промышленности Ирака Хайян Абдель Гани, выступавший на той же панельной сессии Форума, что и принц Абдельазиз бен Салман, подтвердил решимость Багдада выполнять недавнее решение о сокращении добычи нефти. Ирак планирует увеличить инвестиции в газовую отрасль и сокращение объемов сжигаемого при добыче нефти попутного газа.