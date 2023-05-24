Сбер признан самым сильным банковским B2B-брендом в мире

По итогам прошлого года Сбер признан сильнейшим банковским брендом в сфере продаж «бизнес для бизнеса» (B2B) по версии рейтинга Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

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«По итогам 2022 года банк занял 5-ю строчку в рейтинге по такому показателю, как сила бренда. А среди банков по этому критерию Сбер стал абсолютным победителем», — сообщили в Сбере.

Кроме того, банк вошел в топ-100 самых дорогих B2B-брендов в мире, заняв 92-е место. Сбер уже не первый год сохраняет статус самого сильного и ценного бренда в России, отметили в кредитной организации.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов. Показатель «Сила бренда» в ее ежегодном рейтинге учитывает инвестиции в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса. Как указано в резюме к рейтингу, самым сильным брендом B2B по итогам прошлого года признана Deloitte — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, а самым дорогим брендом — Microsoft. Уточняется также, что из 100 брендов B2B, попавших в рейтинг, 41% базируются в США, а 23% — в Китае.

