Segezha продала европейские активы по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро

Президент холдинга Segezha Group Михаил Шамолин рассказал об условиях сделки по продаже бизнеса группы по производству бумажной упаковки в Европе.

По его словам, они предусматривали символическое денежное вознаграждение в размере 1 евро, а также принятие обязательств по уплате долга примерно на 100 млн евро.

«Сделка была совершена примерно за 1 евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался перед Сегежским ЦБК в районе 100 млн евро», — заявил Шамолин. Он уточнил, что с учетом суммы долга оценка европейского актива соответствует докризисному уровню.

Вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Владимир Травков пояснил, что компания не ожидает возвращения долга в короткие сроки, поскольку он находится на балансе Segezha Packaging, на данный момент не генерирующей OIBDA. «По мере нормализации ситуации мы обсуждаем с ними, в каком графике они смогут нам долг вернуть», — сообщил CFO Segezha.

В конце февраля этого года Segezha заключила соглашение о продаже 100% доли в капитале Arka Merchants Limited и ее дочерних структур. Решение объяснили невозможностью обеспечивать операционную деятельность предприятий в условиях санкций.

Речь идет о заводах по производству бумажной упаковки, расположенных в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии, ранее входивших в состав Segezha Packaging. Общая мощность предприятий составляет 704 млн мешков в год.

Основанная в сентябре 2014 года Segezha Group входит в АФК «Система» и является ведущим российским вертикально-интегрированным лесопромышленным холдингом с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Согласно годовому отчету о результатах деятельности, опубликованному 31 марта на сайте компании, ее выручка в 2022-м увеличилась на 15% год к году и составила 106,8 млрд руб. Чистая прибыль — 6,1 млрд руб. (спад на 60% год к году).