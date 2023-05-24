Страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на стороне Украины — Лавров

Государства-члены НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, повышая угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Об этом на 11-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — сказал министр.

По его словам, Москва направляет западным партнерам сигналы о недопустимости такого сценария, однако они «либо игнорируются, либо искажаются в пропагандистских целях».

Говоря о решении России по денонсации ДОВСЕ, Лавров отметил, что это лишь формальная констатация того, что договор окончательно устарел в нынешних условиях.

«В интересах снижения международной напряженности призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными», — подчеркнул глава МИД РФ, указав на то, что сейчас на передний план выходит «задача обновления архитектуры глобальной безопасности с приданием ей большей устойчивости» на основе принципов устава ООН.