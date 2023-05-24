Типы и особенности бурового оборудования

При этом подбор подходящего типа оборудования в основном осуществления за счет двух ключевых характеристик: диаметра и глубины предполагаемого отверстия.

Несмотря на разнообразие, все буровое оборудование подразделяется всего на 3 основных категорий:

Станки;

Установки для бурения;

Оснащение дополнительного формата.

Каждый из этих типов дополнительно делится на подкатегории. Основные виды буровых станков - ямобур, использующийся для возведения свай, а также ручной бур, применяемый в геологической деятельности. Оборудование же дополнительного формата включает в себя: насосы, траки, компрессоры, генераторы, агрегаты для осуществления зажима труб.

Технологии бурения

Существует несколько видов и самого бурения. Например, среди наиболее распространенных вариантов можно отметить:

Алмазное бурение

Данное бурение осуществляется с целью последующего проведения коммуникаций. Основные виды оборудования, которые используются для выполнения данного бурения - гидравлика и электрические виды.

Горизонтально-направленное бурение

Данная технология задействуется для выполнения бурения с целью прокладки коммуникаций в строительной отрасли. Скважины здесь могут достигать нескольких километров, если говорить про их протяженность. При этом диаметр скважины обычно составляет около 1 метра.

Артезианское бурение

Отдельно стоит выделить бурение скважин для последующего использования воды - артезианских скважин. Здесь применяется ударно-канатные виды оборудования, шнековые разновидности, роторного типа.

Где приобрести буровое оборудование

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