ЦБ решил не продлевать меры поддержки для банков, кроме одной

Банк России объявил о решении не продлевать меры регуляторной поддержки банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, «с учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности». При этом право кредитных организаций не раскрывать чувствительную информацию будет действовать как минимум до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Так, не будет продлена отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юрлиц. При этом отсрочка по кредитам физлицам и субъектам МСП (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней) продолжит действовать до 31 декабря 2023 года.

Не будет продлена возможность не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием мер ограничительного характера, а также применять финализированный подход в отношении отдельных сегментов кредитных требований для банков, которые используют подход на основе внутренних рейтингов. Кроме того, не будет продлена возможность не применять меры за использование банками-кредиторами «старой» отчетности в отношении юрлиц-эмитентов, банков-эмитентов/контрагентов, а также неприменение мер за нарушение ряда норм антиотмывочного законодательства.

«Планируется продлить до 31.12.2023 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. При этом в рамках модификации, с учетом поэтапного возобновления раскрытия информации, с 01.07.2023 будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования», — сообщили в ЦБ.

