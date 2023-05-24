Несмотря на конфликт, Украина продолжает пропускать российскую нефть и газ через свою территорию, чтобы поставить ресурсы европейским соседям, — отмечает Washington Post. Высокопоставленные украинские чиновники потребовали от своих западных партнеров ввести более жесткие санкции и разорвать практически все экономические связи с Россией. Однако, каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает на сохранении транзитных поставок углеводородов. Она поддерживает свои собственные коммерческие сделки, и лоббируют их сохранение.

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Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» «Нафтогаз» и высокопоставленные политические лидеры страны настаивают, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, чтобы претендовать на остаточные доходы от транзита. Еще один аргумент, к которому они обращаются — статус-кво необходимо сохранять, потому что некоторые европейские сторонники Киева все еще зависят от российской нефти и газа. Данная ситуация была недавно освещена в секретных документах разведки США, опубликованных в соцсети Discord и в которых говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность взрыва нефтепровода «Дружба» ранее в этом году.

По южной ветке нефтепровода «Дружба», пересекающей Украину, идут поставки нефти из РФ в Чехию, Словакию и Венгрию. Эти поставки выведены из-под санкций, в соответствии с которыми Европа перестала закупать российскую нефть. Россия также ежегодно прокачивает около 40 млрд кубометров газа через газотранспортную систему Украины.

Украинские официальные лица говорят, что они находятся в затруднительном положении. Киев нуждается в деньгах, которые он зарабатывает на транзите. Там также заявляют, что хотят казаться надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых могут столкнуться с дестабилизирующим повышением цен, если поставки российских энергоносителей внезапно прекратятся.

В руководстве компании «Нафтогаз» отмечают, что Киев должен выполнять свои контрактные обязательства, и решение о прекращении поставок лежит на странах-получателях, таких как Венгрия, которые нуждаются в российской нефти и газе, особенно в зимнее время. Украина все время настаивала на том, что она должна сохранить свою роль транзитной страны, в то же время требуя, чтобы такие страны, как Германия, не помогали России строить новые трубопроводы, — мнение, которое критики называли лицемерным. Теперь Украина заявляет, что все ее сторонники должны сократить или вовсе отказаться от использования российской энергии.

Рабочая группа по антироссийским санкциям, возглавляемая главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, опубликовала в апреле 2023 года «план действий», в котором изложены дополнительные шаги, которые следует предпринять, чтобы нанести ущерб России. Но в нем подчеркивается необходимость сохранения транзита российских энергоносителей через Украину. Наряду с этим в плане содержался призыв приостановить «все оставшиеся контролируемые Россией трубопроводные маршруты», по которым российский газ поступает на европейский рынок, а также трубопровод «Турецкий поток». В плане действий указывается: «Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, за исключением поставок через Украину».