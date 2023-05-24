В Белгороде в результате сброса с БПЛА взрывного устройства поврежден автомобиль

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сброшенном с беспилотника взрывном устройстве в областном центре.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

В понедельник, 22 мая, Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию Грайворонского округа Белгородской области украинской ДРГ. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Ранения получили 13 гражданских лиц; от сердечной недостаточности во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения, позже стало известно о гибели от действий диверсантов жителя села Козинка. Накануне, 23 мая, в Минобороны РФ сообщили, что вторгшиеся в Белгородскую область формирования были заблокированы и разгромлены, в общей сложности было уничтожено более 70 украинских диверсантов.

Во вторник в небе над Белгородом и Белгородским районом были сбиты дроны, а в ночь на 23 мая БПЛА атаковали поселок Борисовку, где на административное здание дважды сбрасывались взрывные устройства. У здания пробита крыша, никто не пострадал. В Грайвороне загорелись два частных дома, еще один БПЛА сбросил бомбу в Борисовском районе, там получила повреждения кровля частного домовладения.