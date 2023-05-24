В ЦБ призвали избегать ажиотажа в связи с перспективой использования криптовалют во внешней торговле

Использовать криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности следует таким образом, чтобы это не привело к распространению их по всей российской финансовой системе.

Об этом заявила на Евразийском экономическом форуме первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, пишет «Интерфакс».