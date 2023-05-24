В ЦБ призвали избегать ажиотажа в связи с перспективой использования криптовалют во внешней торговле

Использовать криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности следует таким образом, чтобы это не привело к распространению их по всей российской финансовой системе.
Об этом заявила на Евразийском экономическом форуме первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, пишет «Интерфакс».
«Наше главное условие, как Центрального банка, чтобы создание таких платформ не привело к заражению криптовалютами нашей финансовой системы и не создало ажиотаж в обществе, связанный со стремлением держать такие суррогаты», — подчеркнула она.
Первый зампред ЦБ добавила, что регулятор, как и ранее, выступает против того, чтобы стимулировать и «как-то вообще допускать» использование криптовалют внутри РФ, однако допускает использование криптовалют и цифровых активов в международной торговле.
Юдаева отметила, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на регулирование ограниченного объема криптовалютных операций, в том числе майнинг и использование полученной в результате него криптовалюты участниками внешнеторговой деятельности; предполагается, что трансграничные расчеты будут осуществляться в рамках экспериментально-правового режима через специально созданную структуру, которая будет обеспечивать совершение участниками эксперимента сделок купле-продажи криптовалюты.
В прошлом месяце группа депутатов внесла в парламент поправки в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые позволяют Центробанку создать экспериментальную площадку для использования криптовалют и цифровых финансовых активов в международных расчетах.