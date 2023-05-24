Владимир Ефимов: гражданские беспилотники представили промышленники Москвы на HeliRussia 2023

Представители 18 промышленных предприятий Москвы продемонстрировали свою продукцию на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023, которая прошла в МВЦ «Крокус Экспо». В том числе, они представили гражданские беспилотники собственной разработки, сообщил 24 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из 90 компаний, принявших участие в мероприятии, 18 были из Москвы. Они представляли свои разработки в области авиастроения: уникальные беспилотные летательные аппараты, специализированное оборудование, системы управления и другие технологические новинки в этой сфере», – сказал Владимир Ефимов. По его оценке, участие московских промышленников в таком мероприятии подтверждает их высокие компетенции в индустрии, а также готовность отрасли к развитию и обмену опытом с другими игроками рынка.

Напомним, HeliRussia — важное отраслевое событие, объединяющее конструкторов, инженеров, производителей, пользователей, представителей власти и экспертов. Как подчеркнул вице-мэр, всего в авиационной промышленности столицы работает более 40 предприятий и НИИ, где трудятся около 50 тыс. сотрудников.

«Одним из участников выставки стала компания "Аэромакс", которая в марте текущего года запустила производство гражданских беспилотных вертолетов в индустриальном парке "Руднево" и стала первым участником федерального центра беспилотных авиационных систем», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Производитель продемонстрировал гражданское воздушное судно SH-450, его серийное производство уже налажено на территории индустриального парка. «Беспилотник успел зарекомендовать себя в реальных проектах по грузовой доставке», — подчеркнул Владислав Овчинский.

Как отметил гендиректор компании Андрей Шевченко, на выставке она продемонстрировала и уникальные технологии для грузовых проектов. «Среди них — первый в России демонстратор технологий по применению водородных топливных элементов в беспилотной авиационной технике, а также макет грузового беспилотного вертолета SH-3000, который не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности», — сказал он.

Участие в выставке принял разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), компания «Связь Спецзащита»; разработчик и интегратор собственных ИТ-продуктов в сфере БПЛА Gaskar Group; изготовитель источников питания для наземного обслуживания и ремонта авиационной техники НТЦ «Актор»; производитель систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических кораблей НПО «Наука» и другие.

Индустриальный парк «Руднево», на базе которого создали федеральный центр беспилотных авиационных систем, построен в рекордные сроки. В минувшем марте его включили в состав ОЭЗ «Технополис Москва». К 2025-му площадь построенных здесь промышленных объектов увеличится почти в 6,5 раз. А работать на новых предприятиях будут от 15 до 20 тыс. человек.