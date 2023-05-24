Владимир Ефимов: на 8% вырос оборот сферы услуг Москвы в первом квартале 2023 года

Оборот компаний сферы услуг в Москве по итогам января-марта 2023 года увеличился на 8,3% до 708,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Основной прирост наблюдается в цифровых сервисах, таких как он-лайн подписки, а также в сферах культуры и образования, спорта и туризма. Об этом сообщил 24 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Наибольший рост в первые три месяца этого года демонстрировали цифровые услуги: подписки на онлайн-кинотеатры, электронные сервисы, облачные хранилища. Выручка в этом сегменте составила 44,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 76,1%», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, цифровые сервисы наращивают популярность на фоне ухода из России иностранных онлайн-ресурсов, а также говорит о развитии этого отечественного рынка.

Второе место по росту выручки занимают учреждения культуры столицы, которые начали демонстрировать стабильный рост с начала 2023 года. Их оборот по итогам первого квартала вырос на 43,8% и достиг 23,9 млрд рублей. Замыкает топ-3 сфера туризма: выручка гостиниц и турагентов увеличилась на 20% до 24,5 млрд рублей, что связано с ростом внутреннего туризма.

По оценке департамента экономической политики и развития Москвы, за первые три месяца также нарастила обороты сфера образования (на 19% до 66,3 млрд рублей) и спортивные учреждения (на 12,5% до 9,7 млрд).