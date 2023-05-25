Акции дня: охота за долями «Яндекса» подогрела котировки

В лидеры торгов вышли акции IT-гиганта «Яндекс» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 25 мая. За день котировки выросли на +5,19% до 2335,2 рублей за штуку.

Трейдеры заинтересовались акциями на фоне новостей о разделе активов «Яндекса». По данным источников СМИ, материнская компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может предложить российским инвесторам обменять свои зарубежные активы на долю в российском подразделении. Для этого владельцы долей должны согласиться на продажу контрольного пакета акций (51%). Среди претендентов на доли – бизнесмены Вагит Алекперов и Владимир Потанин, банк ВТБ в составе большого консорциума. В четверг пресс-службе «Яндекса» заверили, что новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией, и он сохранится за менеджментом «Яндекса». Окончательное решение еще не принято.

«Инвесторы рассчитывают на спецдивиденды от продажи российской структуры. Инвесторы видят позитив в покупке IT-гиганта Потаниным для дальнейшего его объединения с "Тинькофф". Несомненно, это был бы положительный фактор для российского бизнеса "Яндекса", в перспективах которого мы не сомневаемся, и для "Тинькофф" (расписки которого с 15 мая выросли на 18,5%)», - считает аналитик Invest Heroes Светлана Дубровина.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,19% до 2649,98 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,33% до 1040,48 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:02 мск составила 75,83 долларов за баррель (-3,20%). Российская валюта слабела – 80,17 руб. за доллар.