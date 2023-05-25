Fitch готово снизить рейтинг США

Перспектива приближения технического дефолта все сильнее давит на американский рынок. Большинство в такой исход все еще по-настоящему не верит, но шансы все растут и растут.

Каждый день, который спикер палаты представителей Кевин Маккарти начинает и заканчивает словами о том, что переговоры по потолку госдолга продвигаются, приближает 1 июня. А эта дата, по версии министра финансов США Джанет Йеллен, может стать первым днем дефолта.

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Вчера вечером спикер вновь сказал, что успеть еще можно. Но уже сегодня члены палаты представителей, которой, в случае заключения соглашения между республиканцами и демократами, предстоит принять соответствующий закон, покидают Вашингтон. У них начинаются каникулы в связи с празднованием Дня поминовения – и в календаре конгресса до конца мая пока не запланировано заседаний.

Их, как и сенаторов, в принципе, можно выдернуть с отдыха, известив за сутки, на что, не скрывая этого, надеются партийные лидеры в обеих палатах. Но желательно еще и добиться, чтобы достигнутый, как это уже не раз бывало, «на флажке» компромисс не привел бы к тому, что его не поддержит заметная часть как одной, так и другой партий.

Ведь если недовольных окажется достаточно много, то при дефиците времени возможны всякие сбои. Авторитет Маккарти в партии не так уж велик, да и слова Джо Байдена, хотя и будут куда весомее для демократов, тоже смогут убедить не всех.

А те уже вовсю проводят собственные «красные линии». Вчера лидер демократического меньшинства в нижней палате Хаким Джеффрис заявил, что оно поддержит двухлетнее соглашение об ограничении расходов, только если потолок будет поднят на два года.

Мусорные US Treasuries

И акции продолжали снижаться. Dow Jones Industrial Average закрылся в минус четвертый раз подряд, потеряв еще 0,8%. На его динамику меньше влияют бумаги технологических компаний с высокой капитализацией, которым индексы обязаны ростом этого года – и он откатился уже ниже уровня конца декабря.

Но и прочие фондовые индексы США тоже падали. Так, S&P 500 вчера потерял 0,7%, Nasdaq Composite – 0,6%, а Russell 2000 – 1,2%.

На таком фоне на них почти не повлияла публикация протоколов последнего заседания ФРС. Между тем из них следовало, что регулятор готовит какие-то планы на случай технического дефолта. Но из содержания этих документов выходило и то, что подъем ставки в июне и июле вполне возможен.

Некоторые участники заседания считали, что прогресс в снижении инфляции был «недопустимо медленным» и потребует дальнейшего ужесточения. Но несколько чиновников видели замедление экономики, при котором это не понадобится. Может показаться, что мнения разделились, однако на птичьем языке ФРС «некоторые» – это больше, чем «несколько», и рынок не мог этого не учитывать.

Напряжение росло. «Индекс страха» Уолл-стрит – Cboe Volatility Index (VIX) взлетел на 8,1%, впервые с начала мая превысив ключевой уровень 20.

Но показательнее было поведение US Treasury Bills с погашением 1 и 6 июня – им дефолт грозит раньше всех. Доходность этих казначейских векселей вчера превысила 7%. Иначе говоря, они торговались уже как «мусорные облигации» – бумаги со спекулятивными рейтингами.

Дефолтный рейтинг

И вечером Fitch Ratings сделало шаг, корректирующий это расхождение. Оно объявило, что может понизить рейтинг США, находящийся сейчас по ее шкале на высшем уровне – «AAA» – из-за ситуации с потолком госдолга.

Рейтинг поставлен агентством на пересмотр с негативным прогнозом. Оно все еще ждет, что потолок будет повышен до «часа икс». Однако, с его точки зрения, очень выросли риски того, что это не произойдет вовремя, и правительство начнет пропускать платежи по некоторым обязательствам.

Как отметило Fitch Ratings в комментариях к рейтинговому действию, неспособность достичь соглашения по такому вопросу, едва ли может соответствовать высшему рейтингу. Не поможет ни направление денег в первую очередь на платежи по бумагам, ни такая экзотика, как чеканка монеты на $1 трлн или 14-й поправка к конституции.

Неспособность произвести полные и своевременные платежи, сообщило агентство, будет в соответствии с критериями Fitch считаться дефолтом. Она приведет к понижению суверенного рейтинга до «RD». Проблемные векселя будут понижены до «D», а те, платежи по которым должны пройти в течение 30 дней, до «C».

Это был бы один из самых стремительных пересмотров рейтингов в истории, но агентство обещает послабления. Бумаги со сроком погашения более 30 дней, будут понижены до «AA-», то есть все-таки останутся в инвестиционной категории. Но, вероятно, и на таком фоне демократы с республиканцами быстро договорятся.

Правда, после этого рейтинг США, согласно модели Fitch, все равно будет уже только «AA-». И вероятность, если не именно такого, то хотя бы какого-то его снижения, не так уж мала. Как написал вчера клиентам главный экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли, шансы на то, что к 1 июня не будет сделки по потолку долга, – «около 25% и растут».

